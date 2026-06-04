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அம்மா உணவகத்தில் இட்லி சாப்பிட்ட ர்நாடக இசை வீணை கலைஞர் வீணா காயத்ரி.. இதுதாண்டா மாற்றம்...!
புகழ்பெற்ற கர்நாடக இசை வீணை கலைஞர் வீணா காயத்ரி, சென்னை மந்தைவெளியில் உள்ள "அம்மா உணவகத்திற்கு" நேரில் சென்று உணவு அருந்தி, தனது நீண்ட நாள் ஆசையை நிறைவேற்றி கொண்டுள்ளார். அங்கு வழங்கப்பட்ட உணவின் தரம் மற்றும் தூய்மையை பாராட்டிய அவர், ஏழை எளிய மக்களின் பசியை போக்கும் இந்த உன்னத திட்டம் தொடர்ந்து தொய்வின்றி செயல்பட வேண்டும் என்றும் வாழ்த்தியுள்ளார்.
தமிழகத்தில் கடந்த சில காலங்களாக போதிய பராமரிப்பின்றி நலிவடைந்து வந்த அம்மா உணவகம் திட்டத்தை, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தற்போதைய அரசு தமிழகம் முழுவதும் மிக வெற்றிகரமாக மீட்டெடுத்து, புத்துயிர் ஊட்டியுள்ளது. ஏழை எளிய மக்கள், அடித்தட்டு தொழிலாளர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, இந்த திட்டத்திற்கு தனி கவனம் செலுத்தி நிதி ஒதுக்கீடுகளை சீரமைத்து, உணவகங்களை முதலமைச்சர் விஜய் நவீனப்படுத்தியுள்ளார்.
அரசியல் கடந்து, கலை உலகை சேர்ந்த வீணா காயத்ரி போன்ற ஆளுமைகள் அம்மா உணவகத்திற்கு சென்று பாராட்டு தெரிவிப்பது, இந்த திட்டத்தின் மக்கள் செல்வாக்கை மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது.
முதலமைச்சரின் இந்த அதிரடி மற்றும் மக்கள் நல நடவடிக்கை, அடித்தட்டு மக்களின் பசிப்பிணியை போக்குவதில் தற்போதைய அரசு கொண்டுள்ள அர்ப்பணிப்பை காட்டுவதுடன், பொதுமக்களிடையே மாபெரும் வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva
2016 தேர்தலில் இன்பதுரை வெற்றி செல்லாது: காலம் கடந்து வந்த தீர்ப்பால் என்ன பலன்?
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இன்னொரு ராஜ்யசபா தொகுதி.. ஓசியில் பெற்ற காங்கிரஸ்.. 6 மாதங்களுக்கு முன் திமுகவிடம்.. இப்போது தவெகவிடம்..
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் மயிலம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்ற அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தனது நாடாளுமன்ற மேலவை எம்பி பதவியைத் துறந்தார். இதனால் ஏற்பட்ட காலி இடத்திற்கான தேர்தல் வரும் 18-ஆம் தேதி நடத்தப்பட உள்ளது. தற்போதைய பேரவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில், இந்த தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக்கழகம் சார்பில் நிறுத்தப்படும் நபர் மிக எளிதாக வெற்றிபெறும் சூழல் நிலவியது.
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கர்நாடக மாநிலத்திலும் வந்தே மாதரம் முதலிடம்.. மாநில வாழ்த்துக்கு 3வது இடம்...!
கர்நாடக மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள டி.கே.சிவகுமார் அவர்களின் பதவியேற்பு விழா, பெங்களூரு ஆளுநர் மாளிகையில் இன்று விமரிசையாக நடைபெற்றது. இவருக்கு ஆளுநர் தாவர்சந்த் கெலாட் முறைப்படி பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார். முதல்வர் சித்தராமையா தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ததைத் தொடர்ந்து இந்த மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது.