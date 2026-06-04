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அம்மா உணவகங்களை கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் தத்தெடுக்கலாம்.. ஸ்டார் ஓட்டல் மாதிரி மாற்றலாம்.. முதல்வர் விஜய்க்கு ஐடியா கொடுக்கும் நெட்டிசன்கள்...
கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களின் சமூக பொறுப்புணர்வு நிதி தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல முன்னணி நிறுவனங்களிடம் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படாமல் முடங்கி கிடக்கிறது. தினமும் தங்களை சந்திக்கும் இந்த கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களை ஊக்குவித்து, நிறுவனத்திற்கு தலா 100 'அம்மா உணவகங்களை' தத்தெடுக்கச் செய்து, அவற்றை நவீனமயமாக்க முதலமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை சமூக வலைத்தளங்களில் வலுத்து வருகிறது.
அரசாங்கத்தின் முழு நிதி சுமையையும் குறைக்கும் வகையில், இந்த சிஎஸ்ஆர் நிதியை பயன்படுத்தி அம்மா உணவகங்களின் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தலாம். நவீன சமையல் உபகரணங்கள், தூய்மையான சூழல் மற்றும் தரமான உணவு விநியோகம் ஆகியவற்றை கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களின் பங்களிப்போடு உறுதி செய்யும்போது, இந்த திட்டம் புதிய பொலிவை பெறும். ஏழை எளிய மற்றும் அடித்தட்டு மக்களின் பசியை போக்கும் இந்த உன்னத திட்டத்தை கார்ப்பரேட் சமூக பொறுப்புணர்வுடன் இணைப்பது, பொதுமக்களிடையே மிகப் பெரிய நேர்மறையான தாக்கத்தையும், வரவேற்பையும் ஏற்படுத்தும் என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை.
தமிழக அரசு இந்த ஆக்கப்பூர்வமான ஆலோசனையை ஏற்று, கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து அம்மா உணவகங்களை நவீனப்படுத்த முன்வந்தால், அது ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதில் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 'கேம் சேஞ்சராக' அமையும் என்பது உறுதி.
Edited by Siva
பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய், 20 ரூபாய் அதிகமாக வாங்கிய 23 பணியாளர்கள் சஸ்பெண்ட்.. அதிரடி நடவடிக்கை...!
தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளில் அரசு நிர்ணயித்த விலையை விட கூடுதலாக பணம் வசூலிப்பதாக பொதுமக்கள் தரப்பிலிருந்து தொடர்ந்து பல்வேறு புகார்கள் எழுந்த வண்ணம் இருந்தன. சில்லறை கடைகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் சிலர், மது பாட்டில்களுக்கு அரசு நிர்ணயித்துள்ள அதிகபட்ச சில்லறை விலையான எம்.ஆர்.பி தொகையுடன் சேர்த்து கூடுதலாக 20 ரூபாய் வரை வசூலிப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் அடுக்கப்பட்டன.
சூலூர் சிறுமி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கு.. கைதான இருவரும் கை, கால்களில் மாவுக்கட்டு, நடக்க முடியாததால் ஸ்ட்ரெச்சரில் அழைத்து வந்த போலீசார்
கோவை மாவட்டம் சூலூரில் ஒன்பது வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு, கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாக கைது செய்யப்பட்ட முக்கியக் குற்றவாளிகளான கார்த்தி மற்றும் மோகன்ராஜ் ஆகியோர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், குற்றவாளிகள் இருவரையும் ஐந்து நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
அம்மா உணவகத்தில் இட்லி சாப்பிட்ட ர்நாடக இசை வீணை கலைஞர் வீணா காயத்ரி.. இதுதாண்டா மாற்றம்...!
புகழ்பெற்ற கர்நாடக இசை வீணை கலைஞர் வீணா காயத்ரி, சென்னை மந்தைவெளியில் உள்ள "அம்மா உணவகத்திற்கு" நேரில் சென்று உணவு அருந்தி, தனது நீண்ட நாள் ஆசையை நிறைவேற்றி கொண்டுள்ளார். அங்கு வழங்கப்பட்ட உணவின் தரம் மற்றும் தூய்மையை பாராட்டிய அவர், ஏழை எளிய மக்களின் பசியை போக்கும் இந்த உன்னத திட்டம் தொடர்ந்து தொய்வின்றி செயல்பட வேண்டும் என்றும் வாழ்த்தியுள்ளார்.
அம்மா உணவகங்களை கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் தத்தெடுக்கலாம்.. ஸ்டார் ஓட்டல் மாதிரி மாற்றலாம்.. முதல்வர் விஜய்க்கு ஐடியா கொடுக்கும் நெட்டிசன்கள்...
கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களின் சமூக பொறுப்புணர்வு நிதி தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல முன்னணி நிறுவனங்களிடம் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படாமல் முடங்கி கிடக்கிறது. தினமும் தங்களை சந்திக்கும் இந்த கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களை ஊக்குவித்து, நிறுவனத்திற்கு தலா 100 'அம்மா உணவகங்களை' தத்தெடுக்கச் செய்து, அவற்றை நவீனமயமாக்க முதலமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை சமூக வலைத்தளங்களில் வலுத்து வருகிறது.
2016 தேர்தலில் இன்பதுரை வெற்றி செல்லாது: காலம் கடந்து வந்த தீர்ப்பால் என்ன பலன்?
கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டசபை தேர்தலில், ராதாபுரம் தொகுதியில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் போட்டியிட்ட இன்பதுரை வெற்றி பெற்றது செல்லாது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இன்று அதிரடி தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. அந்த தேர்தலில் இன்பதுரையை எதிர்த்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் சபாநாயகர் அப்பாவு, தேர்தல் முடிவை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.