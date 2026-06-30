  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Call for Chief Minister Joseph Vijay to Decline Tamil Film Industry's Grand Appreciation Ceremony Plans
Written By

திரையுலகினர் சார்பில் முதல்வர் விஜய்க்கு பாராட்டு விழாவா? இன்னொரு பாசத்தலைவனுக்கு பாராட்டு விழா போன்றதா?

vijay
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (08:30 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (08:20 IST)
google-news
திரையுலகினர் சார்பில் தனக்கு பிரம்மாண்டப் பாராட்டு விழா நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதை, முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் திட்டவட்டமாக நிராகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை சமூக வலைத்தளங்களில் வலுத்து வருகிறது. இது முற்றிலும் தேவையற்ற ஒன்று என்றும், முதலமைச்சர் விஜய் இந்த விழாவை நாகரிகமாக மறுக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் மற்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
இதற்கு முக்கியமாக இரண்டு காரணங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. முதலாவதாக, விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று இன்னும் சில காலமே ஆகியுள்ளதால், இவ்வளவு பெரிய பாராட்டு விழாவை பெறும் அளவுக்கு இன்னும் பெரிய சாதனைகளை அவர் நிகழ்த்தவில்லை. 
 
இரண்டாவதாக, இதுபோன்ற சினிமாத்தனமான விழாக்கள், முதலமைச்சர் விஜய் இதுவரை மக்கள் மத்தியில் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த நற்பெயர் மற்றும் நன்மதிப்பை கெடுக்க கூடும். மேலும், கடந்த காலங்களில் கருணாநிதிக்கு திரையுலகினர் நடத்திய சுய விளம்பர பாராட்டு விழாவான "பாசத் தலைவனுக்குப் பாராட்டு விழா" போன்றவற்றுடன் இது தேவையற்ற ஒப்பீடுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
 
திரையுலகினரின் இத்தகைய தேவையற்ற புகழ்ச்சி பாராட்டு வலைக்குள் சிக்கி, முதலமைச்சர் விஜய் தனது சொந்த அரசியல் பிராண்டையும், மக்கள் மத்தியில் இருக்கும் நன்மதிப்பையும் கெடுத்து கொள்ள கூடாது என்பதே பலரது எண்ணமாக உள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

6000 கோடி ரூபாய் செலவுசெய்தும் ஜெயிக்க முடியாத திமுக.. ஒரு பைசா செலவில்லாமல் ஜெயித்த தவெக: துரை வைகோ

6000 கோடி ரூபாய் செலவுசெய்தும் ஜெயிக்க முடியாத திமுக.. ஒரு பைசா செலவில்லாமல் ஜெயித்த தவெக: துரை வைகோதேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவடைவதற்கு முன்பாகவே, திமுக மற்றும் அதிமுக இடையே ரகசிய பேச்சுவார்த்தை நடந்ததே, அது என்ன பேரம்? எங்கள் கட்சி தலைமை சொல்லியும், எங்கள் எம்.எல்.ஏக்களை ராஜினாமா செய்யவிடாமல் தடுத்தது யார்?" என்று திமுக கூட்டணியை மதிமுக பொதுச்செயலாளர் துரை வைகோ கடுமையாக விளாசி தள்ளியுள்ளார்.

நடிகையை விரட்டி விரட்டி பாலியல் தொல்லை!.. பெங்களூரில் அதிர்ச்சி...

நடிகையை விரட்டி விரட்டி பாலியல் தொல்லை!.. பெங்களூரில் அதிர்ச்சி...கன்னட நடிகை திவ்யா சுரேஷுக்கு நடுரோட்டில் நடந்த பாலியல் அத்துமீறல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

18 வயதுக்கு குறைவானவர்கள் வாகனம் ஓட்டினால் பெற்றோருக்கு சிறை: தமிழக காவல்துறை எச்சரிக்கை

18 வயதுக்கு குறைவானவர்கள் வாகனம் ஓட்டினால் பெற்றோருக்கு சிறை: தமிழக காவல்துறை எச்சரிக்கை18 வயது நிறைவடையாத சிறார்கள் கார், இருசக்கர வாகனம் போன்ற மோட்டார் வாகனங்களை ஓட்டுவது சட்டப்படி மிகப்பெரிய குற்றமாகும் என்று தமிழக காவல்துறை கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. சாலை விபத்துகளை தடுக்கவும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

திரையுலகினர் சார்பில் முதல்வர் விஜய்க்கு பாராட்டு விழாவா? இன்னொரு பாசத்தலைவனுக்கு பாராட்டு விழா போன்றதா?

திரையுலகினர் சார்பில் முதல்வர் விஜய்க்கு பாராட்டு விழாவா? இன்னொரு பாசத்தலைவனுக்கு பாராட்டு விழா போன்றதா?திரையுலகினர் சார்பில் தனக்கு பிரம்மாண்டப் பாராட்டு விழா நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதை, முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் திட்டவட்டமாக நிராகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை சமூக வலைத்தளங்களில் வலுத்து வருகிறது. இது முற்றிலும் தேவையற்ற ஒன்று என்றும், முதலமைச்சர் விஜய் இந்த விழாவை நாகரிகமாக மறுக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் மற்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பள்ளி கல்வித்துறை பாடத்திட்ட வடிவமைப்பு குழுவின் தலைவராக மயில்சாமி அண்ணாதுரை.. சர்வதேச தரத்தில் இனி பாடங்கள்...

பள்ளி கல்வித்துறை பாடத்திட்ட வடிவமைப்பு குழுவின் தலைவராக மயில்சாமி அண்ணாதுரை.. சர்வதேச தரத்தில் இனி பாடங்கள்...தமிழகப் பள்ளி பாடத்திட்டத்தை சர்வதேச தரத்திற்கு உயர்த்துவதற்காக, இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் உலகப் புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானி டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரையை, பள்ளி கல்வித் துறை பாடத்திட்ட வடிவமைப்பு குழுவின் தலைவராக தமிழ்நாடு அரசு நியமித்துள்ளது.