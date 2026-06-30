தொடர்புடைய செய்திகள்
- காலையில் அனுப்பிய ஃபைலை மாலைக்குள் கையெழுத்திடும் முதல்வர் விஜய்.. அதிகாரிகள் ஆச்சரியம்...
- வைகோவை பற்றி பேச ஆரம்பித்தால், மதிமுகவின் மொத்த வரலாறும் அடியோடு முடிந்துவிடும்: சிவசங்கர்
- முதலமைச்சரான பின் முதல்முறையாக கரூர் செல்கிறார் விஜய்.. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தை சந்திக்க திட்டம்...
- நீங்க சரின்னு மட்டும் சொல்லுங்க!.. நான் பாத்துக்குறேன்.. ஸ்டாலினிடம் சொன்ன கே.என்.நேரு!..
- கண்காணிக்கும் திமுக, அதிமுக!.. அமைச்சர்களுக்கு விஜய் போட்ட ஆர்டர்!..
திரையுலகினர் சார்பில் முதல்வர் விஜய்க்கு பாராட்டு விழாவா? இன்னொரு பாசத்தலைவனுக்கு பாராட்டு விழா போன்றதா?
திரையுலகினர் சார்பில் தனக்கு பிரம்மாண்டப் பாராட்டு விழா நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதை, முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் திட்டவட்டமாக நிராகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை சமூக வலைத்தளங்களில் வலுத்து வருகிறது. இது முற்றிலும் தேவையற்ற ஒன்று என்றும், முதலமைச்சர் விஜய் இந்த விழாவை நாகரிகமாக மறுக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் மற்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இதற்கு முக்கியமாக இரண்டு காரணங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. முதலாவதாக, விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று இன்னும் சில காலமே ஆகியுள்ளதால், இவ்வளவு பெரிய பாராட்டு விழாவை பெறும் அளவுக்கு இன்னும் பெரிய சாதனைகளை அவர் நிகழ்த்தவில்லை.
இரண்டாவதாக, இதுபோன்ற சினிமாத்தனமான விழாக்கள், முதலமைச்சர் விஜய் இதுவரை மக்கள் மத்தியில் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த நற்பெயர் மற்றும் நன்மதிப்பை கெடுக்க கூடும். மேலும், கடந்த காலங்களில் கருணாநிதிக்கு திரையுலகினர் நடத்திய சுய விளம்பர பாராட்டு விழாவான "பாசத் தலைவனுக்குப் பாராட்டு விழா" போன்றவற்றுடன் இது தேவையற்ற ஒப்பீடுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
திரையுலகினரின் இத்தகைய தேவையற்ற புகழ்ச்சி பாராட்டு வலைக்குள் சிக்கி, முதலமைச்சர் விஜய் தனது சொந்த அரசியல் பிராண்டையும், மக்கள் மத்தியில் இருக்கும் நன்மதிப்பையும் கெடுத்து கொள்ள கூடாது என்பதே பலரது எண்ணமாக உள்ளது.
Edited by Siva
6000 கோடி ரூபாய் செலவுசெய்தும் ஜெயிக்க முடியாத திமுக.. ஒரு பைசா செலவில்லாமல் ஜெயித்த தவெக: துரை வைகோ
நடிகையை விரட்டி விரட்டி பாலியல் தொல்லை!.. பெங்களூரில் அதிர்ச்சி...
18 வயதுக்கு குறைவானவர்கள் வாகனம் ஓட்டினால் பெற்றோருக்கு சிறை: தமிழக காவல்துறை எச்சரிக்கை
திரையுலகினர் சார்பில் முதல்வர் விஜய்க்கு பாராட்டு விழாவா? இன்னொரு பாசத்தலைவனுக்கு பாராட்டு விழா போன்றதா?
திரையுலகினர் சார்பில் தனக்கு பிரம்மாண்டப் பாராட்டு விழா நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதை, முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் திட்டவட்டமாக நிராகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை சமூக வலைத்தளங்களில் வலுத்து வருகிறது. இது முற்றிலும் தேவையற்ற ஒன்று என்றும், முதலமைச்சர் விஜய் இந்த விழாவை நாகரிகமாக மறுக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் மற்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.