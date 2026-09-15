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  4. CAG Report Reveals Over Rs 1,000 Crore Unapproved Diversion of Smart City Funds in Tamil Nadu
Written By SIVA SIVA

ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கு மத்திய அரசு கொடுத்த நிதியில் சோபா வாங்கிய திமுக அரசு.. சிஏஜி அறிக்கையில் அதிர்ச்சி..

mk stalin
Written By: SIVA
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (08:54 IST)
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தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்பட்ட ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்ட நிதி ஒதுக்கீடு குறித்து மத்திய கணக்கு தணிக்கையாளர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2021 ஆம் ஆண்டு ஜூலை முதல் அக்டோபர் வரையிலான காலகட்டத்தில், எந்தவித முறையான அனுமதியுமின்றி எட்டு முறை சுமார் ரூ.1,000 கோடிக்கும் அதிகமான நிதி வேறு கணக்குகளுக்கு திசைதிருப்பப்பட்டுள்ளதாக இந்த அறிக்கை பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டியுள்ளது. 
 
குறிப்பாக, நகர்ப்புற மேம்பாட்டிற்காக ஒதுக்கப்பட்ட இந்த பொது மக்கள் பணம், சோஃபாக்கள், கார்கள் வாங்குவதற்கும், விளம்பரங்களுக்கும், ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பணம் செலுத்துவதற்கும் முறைகேடாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள மக்கள் நிதி இப்படி தன்னிச்சையாக மாற்றப்பட்டபோது, உயர்மட்ட குழுவிற்கும் பொறுப்பில் இருந்த அதிகாரிகளுக்கும் இது தெரியாமல் போனது எப்படி என்ற நியாயமான கேள்வி எழுந்துள்ளது. ஒருவேளை அவர்களுக்கு தெரிந்தே இந்த நிதி மாற்றங்கள் நடந்திருந்தால், அதனை ஏன் தடுக்கவில்லை என்ற விளக்கத்தை அரசு அளிக்க வேண்டும். 
 
இல்லையெனில், இவ்வளவு பெரிய நிதிக் கையாடல் மற்றும் முறைகேடுகள் நடந்தபோது அதைக் கண்காணிக்க வேண்டிய பொறுப்பு எங்கு சென்றது என்ற கடுமையான கேள்விகளுக்குத்   பதிலளிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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