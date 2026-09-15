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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (08:45 IST)

மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி அவ்வளவு எளிதா? திமுக, அதிமுக என்ன செய்யும்?

மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல்
Written By: SIVA
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (08:45 IST)
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2026 தேர்தலுக்கு பிந்தைய அரசியல் மாற்றங்களால் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகள் காலியாக அறிவிக்கப்பட்டு, அக்டோபர் 6-ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இத்தேர்தலில் திமுக, தவெக, அதிமுக மற்றும் நாதக கட்சிகள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன. கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக வென்றிருந்தாலும், தவெக மற்றும் திமுக கணிசமான வாக்குகளை பெற்று வலுவான போட்டியை காட்டியிருந்தன.
 
தற்போது, கடந்த முறை அதிமுக சார்பில் வென்ற மரகதம் குமரவேல் மற்றும் சத்யபாமா ஆகியோர் தவெக சார்பில் களமிறங்கியிருப்பது தேர்தல் களத்தில் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக பார்க்கப்படுகிறது. 
 
அவர்களின் சொந்த செல்வாக்கும், தவெகவின் புதிய எழுச்சியும் சேர்ந்து தமக்குப் பலம் சேர்க்கும் என அக்கட்சி நம்புகிறது. அதேசமயம், திமுக சார்பில் மதுராந்தகத்தில் பரந்தாமனும், தாராபுரத்தில் சுகன்யாவும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர். அதிமுக தனது பாரம்பரிய வாக்கு வங்கியைக் காக்கப் போராடுவதால், இத்தொகுதிகளில் மும்முனைப் போட்டி நிலவுகிறது.
 
தவெக தனது முதல் இடைத்தேர்தல் வெற்றியைப் பதிவு செய்யுமா அல்லது மற்ற கட்சிகள் முறியடிக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு தமிழக அரசியலில் உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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