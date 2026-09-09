2 தொகுதி இடைத்தேர்தலை புறக்கணிக்கிறதா திமுக? அதிமுகவுக்கு மறைமுக ஆதரவா?
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சூழலில், எதிர்க்கட்சியான திமுக இதில் போட்டியிடுவதா அல்லது புறக்கணிப்பதா என்பது குறித்து தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளது.
சென்னை அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெறும் இந்த முக்கிய ஆலோசனை கூட்டத்தில், கட்சியின் இரண்டாம் கட்ட நிர்வாகிகளும் மாவட்ட செயலாளர்களும் பங்கேற்றுள்ளனர்.
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக வென்ற இத்தொகுதிகளில், திமுக மற்றும் தவெக கட்சிகள் கிட்டத்தட்ட சமமான வாக்குகளை பெற்றிருந்தன. தற்போது தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்து ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும் நிலையில், பலமான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவும் தேர்தல் களத்தில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது.
இந்த சூழலில் திமுக இடைத்தேர்தலில் நேரடியாக களமிறங்கி தனது பலத்தை நிரூபிக்க வேண்டுமா அல்லது தற்போதைய அரசியல் சூழலை கருத்தில் கொண்டு வேறு வியூகங்களை வகுக்க வேண்டுமா என்பது குறித்து ஆழமாக விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்க உள்ள நிலையில், இந்த இடைத்தேர்தல் முடிவு தமிழக அரசியலில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கட்சியின் அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் குறித்து தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் எடுக்கும் முடிவு என்னவாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் வட்டாரத்தில் எழுந்துள்ளது.
Edited by Siva