  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. By-election Boycott or Contest? MK Stalin Holds Crucial Meeting Today
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (08:28 IST)

2 தொகுதி இடைத்தேர்தலை புறக்கணிக்கிறதா திமுக? அதிமுகவுக்கு மறைமுக ஆதரவா?

mk stalin
Written By: SIVA
Published: Wed, 9 Sep 2026 (08:28 IST)
google-news
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சூழலில், எதிர்க்கட்சியான திமுக இதில் போட்டியிடுவதா அல்லது புறக்கணிப்பதா என்பது குறித்து தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளது. 
 
சென்னை அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெறும் இந்த முக்கிய ஆலோசனை கூட்டத்தில், கட்சியின் இரண்டாம் கட்ட நிர்வாகிகளும் மாவட்ட செயலாளர்களும் பங்கேற்றுள்ளனர்.
 
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக வென்ற இத்தொகுதிகளில், திமுக மற்றும் தவெக கட்சிகள் கிட்டத்தட்ட சமமான வாக்குகளை பெற்றிருந்தன. தற்போது தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்து ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும் நிலையில், பலமான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவும் தேர்தல் களத்தில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது. 
 
இந்த சூழலில் திமுக இடைத்தேர்தலில் நேரடியாக களமிறங்கி தனது பலத்தை நிரூபிக்க வேண்டுமா அல்லது தற்போதைய அரசியல் சூழலை கருத்தில் கொண்டு வேறு வியூகங்களை வகுக்க வேண்டுமா என்பது குறித்து ஆழமாக விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
 
வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்க உள்ள நிலையில், இந்த இடைத்தேர்தல் முடிவு தமிழக அரசியலில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கட்சியின் அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் குறித்து தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் எடுக்கும் முடிவு என்னவாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் வட்டாரத்தில் எழுந்துள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
விரைவில் இந்தியாவில் 6ஜி.. அமெரிக்காவுடன் இணைந்த இந்தியா...

மிசா விவகாரம்!.. விஜய்க்கு எதிராக திமுக ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிப்பு!...

மிசா விவகாரம்!.. விஜய்க்கு எதிராக திமுக ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிப்பு!...கடந்த பல வருடங்களாகவே நாங்கள் மிசாவி பார்த்தவர்கள்.. பிரதமர் இந்திரா காந்தி கொண்டு வந்து எமர்ஜென்சியை எதிர்த்து போராடியவர்கள் என திமுக சொல்லி வருகிறது.

இடைத்தேர்தல்!.. முதல் கட்சியாக வேட்பாளர்களை அறிவித்த திமுக!...

இடைத்தேர்தல்!.. முதல் கட்சியாக வேட்பாளர்களை அறிவித்த திமுக!...2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் அதிமுக வெற்றி பெற்றது. ஆனால் அந்த இரண்டு தொகுதி எம்.எல்.ஏக்களும் தங்களின் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்துவிட்டனர்.

புது சர்க்காரியா கமிஷன் விஜய் மேல வரும்!.. திருமுருகன் காந்தி எச்சரிக்கை!...

புது சர்க்காரியா கமிஷன் விஜய் மேல வரும்!.. திருமுருகன் காந்தி எச்சரிக்கை!...தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் கடந்த திங்கட்கிழமை சட்டசபையில் பேசிய போது சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த பல விஷயங்கள் பற்றி பேசினார்.

இடைத்தேர்தல்!.. திமுக நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை!. செந்தில்பாலாஜியை கழட்டிவிட்ட ஸ்டாலின்!...

இடைத்தேர்தல்!.. திமுக நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை!. செந்தில்பாலாஜியை கழட்டிவிட்ட ஸ்டாலின்!...வருகிற அக்டோபர் 6ம் தேதி மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய 2 தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது.

விஜய் லண்டன் போகிறாரா? இல்லையா?.. நிலவும் குழப்பம்!...

விஜய் லண்டன் போகிறாரா? இல்லையா?.. நிலவும் குழப்பம்!...2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றியை பெற்ற ஆட்சியைப் பிடித்தது.