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  4. Broiler Chicken Sale Banned in Tamil Nadu and Puducherry from July 31
Written By Webdunia
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (13:15 IST)

ஜூலை 31 முதல் பிராய்லர் கோழி விற்பனை கிடையாது.. தமிழ்நாடு கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு அறிவிப்பு..

பிராய்லர் கோழி
Written By: Webdunia
Published: Mon, 27 Jul 2026 (13:15 IST)
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தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் வரும் ஜூலை 31ஆம் தேதி முதல் பிராய்லர் கோழி விற்பனை செய்யப்பட மாட்டாது என்று தமிழ்நாடு கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு விடுத்துள்ள அதிரடி அறிவிப்பு பொதுமக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
அசைவப் பிரியர்களின் தினசரி உணவில் தவிர்க்க முடியாத இடத்தைப் பிடித்திருக்கும் சிக்கன், குறிப்பாக ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களின் குறைந்த செலவிலான முதன்மையான அசைவ உணவாக விளங்கி வருகிறது. இந்நிலையில் திடீரென எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த விற்பனை தடை முடிவு மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
கோழி விற்பனையின் போது வளைந்து கொடுக்கப்படும் எடை மோசடிகளைத் தடுத்து நிறுத்தக் கோரி, தமிழ்நாடு கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு அரசுக்குத் தொடர்ச்சியாகக் கோரிக்கைகளை விடுத்து வந்துள்ளது. அந்த முறைகேடுகளைக் கட்டுப்படுத்த வலியுறுத்தியும், தங்களது கோரிக்கைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் வகையிலும் கடைகளை அடைத்து இந்த எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்ய உள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. வணிகர்களின் இந்த திடீர் போராட்ட அறிவிப்பால், வரும் 31ஆம் தேதி முதல் தமிழகம் முழுவதும் பிராய்லர் கோழி தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
 
இந்த கடையடைப்பு மற்றும் விற்பனை தடை காரணமாக அசைவ உணவகங்கள் மற்றும் சிக்கன் பிரியர்கள் பெரும் சிரமத்தைச் சந்திக்க நேரிடும். அரசு உடனடியாக வணிகர்களின் கோரிக்கைகளைக் பரிசீலித்து, எடை மோசடி விவகாரத்தில் சுமூகமான தீர்வு காண வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
 
Edited by Siva
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