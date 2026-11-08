  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Book Procurement Scam: India's First AI Corruption – Minister Rajmohan Accuses DMK!
Written By SIVA SIVA

இந்தியாவின் முதல் ஏஐ ஊழல்.. நூலக ஊழல் ஆதாரங்களை அள்ளி போட்ட அமைச்சர் ராஜ்மோகன்..

நூல் கொள்முதல் முறைகேடு
Written By: SIVA
Updated: Sun, 8 Nov 2026 (08:01 IST)
google-news
கோவையில் உள்ள பெரியார் அறிவுலகம் நூலகத்திற்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில், இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக செயற்கை நுண்ணறிவு  தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி முந்தைய திமுக அரசு ஊழல் செய்துள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
 
சென்னையில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக அரங்கில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், சர்ச்சைக்குரிய 'அகல்விளக்கு' பதிப்பகத்திற்கு ஆணை வழங்கப்பட்டு வெறும் 7 நாட்களில் புத்தகங்கள் பெறப்பட்டு, ரூ.50 கோடிக்கும் மேல் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக தெரிவித்தார். போலி மற்றும் தகுதியற்ற புத்தகங்களை நூலகங்களுக்கு வாங்கி குவிக்க ஏஐ தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும், தவெக ஆட்சியில் ஒரு புத்தகம் கூட பெரியார் அறிவுலகத்திற்கு வாங்கப்படவில்லை என்றும் அவர் விளக்கம் அளித்தார்.
 
மேலும் கமலாம்பாள் கருணாநிதி, ஸ்டாலின், திரிஷா விஜய் போன்ற அடையாளம் தெரியாத பெயர்களில் புத்தகங்கள் வெளியிடப்பட்டு கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக சாடிய அமைச்சர், இது போன்ற போலி எழுத்தாளர்களை கண்டுபிடித்து தருபவர்களுக்கு சன்மானம் வழங்கப்படும் என்றும் அறிவித்தார்.
 
திருச்சி, கடலூர், திருநெல்வேலி நூலகங்களிலும் இத்தகைய முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், போலி நூல்களை கண்டறிய சிறப்புக்குழு அமைக்கப்பட்டு, ஊழலில் ஈடுபட்ட அதிகாரிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தார்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
இந்திரா காந்தி செய்தது தவறுதான்: சுயசரிதை புத்தகத்தில் எழுதிய சோனியா காந்தி....!

இந்தியாவின் முதல் ஏஐ ஊழல்.. நூலக ஊழல் ஆதாரங்களை அள்ளி போட்ட அமைச்சர் ராஜ்மோகன்..

இந்தியாவின் முதல் ஏஐ ஊழல்.. நூலக ஊழல் ஆதாரங்களை அள்ளி போட்ட அமைச்சர் ராஜ்மோகன்..கோவையில் உள்ள பெரியார் அறிவுலகம் நூலகத்திற்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில், இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி முந்தைய திமுக அரசு ஊழல் செய்துள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இந்திரா காந்தி செய்தது தவறுதான்: சுயசரிதை புத்தகத்தில் எழுதிய சோனியா காந்தி....!

இந்திரா காந்தி செய்தது தவறுதான்: சுயசரிதை புத்தகத்தில் எழுதிய சோனியா காந்தி....!1975-ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் அன்றைய பிரதமர் இந்திரா காந்தியால் அமல்படுத்தப்பட்ட நெருக்கடி நிலை தவறு என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி தெரிவித்துள்ளார். தனது சுயசரிதை நூலான ‘பிலாங்கிங்: எ ஜர்னி ஆஃப் லவ்’ குறித்து ஆங்கில பத்திரிகைக்கு அளித்த பேட்டியில் அவர் இதனை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

தீபாவளித் திருநாள் தெளிவையும் ஞானத்தையும் நோக்கியப் பயணத்தின் தொடக்கமாக அமையட்டும் - சத்குருவின் தீபாவளி வாழ்த்து!

தீபாவளித் திருநாள் தெளிவையும் ஞானத்தையும் நோக்கியப் பயணத்தின் தொடக்கமாக அமையட்டும் - சத்குருவின் தீபாவளி வாழ்த்து!தீபாவளித் திருநாள் தெளிவையும் ஞானத்தையும் நோக்கியப் பயணத்தின் தொடக்கமாக அமையட்டும் என சத்குருவின் தீபாவளி வாழ்த்துச் செய்தியில் கூறியுள்ளார்.

ஈரான் அணு உலை பற்றி துப்பு கொடுத்தா ரூ.2 கோடி! - டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவிப்பு

ஈரான் அணு உலை பற்றி துப்பு கொடுத்தா ரூ.2 கோடி! - டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவிப்புஈரன் அணு ஆயுதம் தயாரிப்பதாக கூறி அந்த நாட்டின் மீது அமெரிக்கா போரை துவங்கியது.

2026 தேர்தலில் ஈடுபட்ட அரசு அதிகாரிகளுக்கு மதிப்பூதியம்!.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு...

2026 தேர்தலில் ஈடுபட்ட அரசு அதிகாரிகளுக்கு மதிப்பூதியம்!.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு...2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் ஜோசப் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்துப்போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்துவிட்டது.