திங்கள், 3 நவம்பர் 2025
திங்கள், 3 நவம்பர் 2025 (15:53 IST)

சென்னை அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் குண்டு வெடிக்கும்: 2வது முறையாக வந்த மிரட்டல்..!

சென்னை சாஸ்திரி பவனில் உள்ள அமலாக்கத்துறை தென் மண்டல அலுவலகம் மற்றும் வி.ஹெச்.எம். மருத்துவமனைக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த மின்னஞ்சலால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இது கடந்த மூன்று நாட்களில் அமலாக்கத்துறைக்கு வந்த இரண்டாவது மிரட்டலாகும்.
 
'VHM மருத்துவமனை மற்றும் சாஸ்திரி பவன் அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் விரைவில் குண்டுகள் வெடிக்கும்' என்ற தலைப்பில் வந்த இந்த மின்னஞ்சல், 'திராவிட சொத்துகளை பாதுகாக்க' தாக்குதல் நடத்தப்படும் என குறிப்பிட்டிருந்தது. மேலும், அலுவலக கழிவறைகளில் RDX IED-க்கள் வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், உளவு மென்பொருள் மூலம் வெடிக்கச் செய்யப்படும் என்றும் மிரட்டியிருந்தது.
 
தகவல் கிடைத்தவுடன், வெடிகுண்டு கண்டுபிடிப்பு மற்றும் செயலிழப்பு படை விரைந்து, ஊழியர்களை வெளியேற்றி சோதனையிட்டது. சுமார் ஒரு மணி நேரம் நீடித்த விரிவான சோதனையில் எந்த வெடிபொருட்களும் கிடைக்கவில்லை, இதனால் வளாகம் பாதுகாப்பானது என அறிவிக்கப்பட்டது. மிரட்டல் மின்னஞ்சல் அனுப்பியவர்களை கண்டறியும் பணி தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

தமிழகத்தில் அடுத்த 7 நாட்களுக்கு காத்திருக்குது மழை! - வானிலை ஆய்வு மையம்!

தமிழகத்தில் அடுத்த 7 நாட்களுக்கு காத்திருக்குது மழை! - வானிலை ஆய்வு மையம்!வங்கக்கடலில் நிலவி வரும் காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி காரணமாக அடுத்த 7 நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் மழை வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

20 ஆண்டுகளாக பீகாரில் என்ன செய்து கொண்டிருந்தீர்கள்.. அமித்ஷாவுக்கு பிரியங்கா காந்தி கேள்வி..!

20 ஆண்டுகளாக பீகாரில் என்ன செய்து கொண்டிருந்தீர்கள்.. அமித்ஷாவுக்கு பிரியங்கா காந்தி கேள்வி..!பீகாரில் முதற்கட்ட தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் முடியவுள்ள நிலையில், சஹர்சாவில் இந்தியா கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பேசிய காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரியங்கா காந்தி, பா.ஜ.க.வை கடுமையாக விமர்சித்தார்.

மீண்டும் ஒரு அனைத்து கட்சி கூட்டம்: தேதி அறிவிப்பு..!

மீண்டும் ஒரு அனைத்து கட்சி கூட்டம்: தேதி அறிவிப்பு..!தமிழ்நாட்டில் பொதுக்கூட்டங்கள் மற்றும் அரசியல் பரப்புரைகள் நடத்துவதற்கு புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுப்பதற்காக, அனைத்து கட்சிக் கூட்டம் ஒன்றை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. வருகின்ற நவம்பர் 6 அன்று இந்த கூட்டத்தை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மூத்த அமைச்சர்கள் தலைமையில் இந்த கூட்டம் நடைபெறும்.

விடுபட்டவர்களுக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை எப்போது? துணை முதல்வரின் முக்கிய தகவல்..!

விடுபட்டவர்களுக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை எப்போது? துணை முதல்வரின் முக்கிய தகவல்..!தமிழக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் இதுவரை விடுபட்ட தகுதியான பெண்களுக்கு வரும் டிசம்பர் மாதம் முதல் உரிமைத்தொகை வழங்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளார்.

இந்த ஆண்டில் மட்டும் 1100 பாகிஸ்தான் ராணுவ வீரர்கள் பலி.. இந்த ஆண்டுக்குள் 1400 ஆகுமா?

இந்த ஆண்டில் மட்டும் 1100 பாகிஸ்தான் ராணுவ வீரர்கள் பலி.. இந்த ஆண்டுக்குள் 1400 ஆகுமா?பாகிஸ்தானின் பாதுகாப்பு படைகள் 2025 ஆம் ஆண்டில், இதுவரை 1,100க்கும் மேற்பட்ட வீரர்களை இழந்துள்ளன. இது, 1971 இந்திய-பாகிஸ்தான் போருக்கு பிறகு கடந்த 50 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட மிக மோசமான உயிரிழப்பாகும் என்று உளவுத்துறை அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.

