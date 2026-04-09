வியாழன், 9 ஏப்ரல் 2026
  2. செய்திகள்
Last Modified: வியாழன், 9 ஏப்ரல் 2026 (14:19 IST)

விஜயை கண்டு அலறும் தலீவர்!.. கதறுங்க தலீவரே!.. புளூசட்டமாறன் நக்கல்...

vijay rajini
நடிகர் ரஜினிகாந்த் சமீபத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது ‘நடிகர்கள் பின்னால் இளைஞர்கள் செல்லக்கூடாது.. படிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள்.. நடிகரின் பின்னால் சென்று கீழே விழுந்து விபத்தில் சிக்கினால் அது உங்களுக்குதான் பிரச்சனை.. யாரும் உதவ முன் வர மாட்டார்கள்’ என்றெல்லாம் திடீரென இளைஞர்களுக்கு அறிவுரை சொன்னார் . விஜயை மனதில் வைத்துதான் ரஜினி பேசியதாக நம்பப்பட்டது. இந்நிலையில், ரஜினியின் செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து விமர்சித்து வரும் பிரபல யுடியூப் விமர்சகர் புளூசட்டை மாறன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கீழ்கண்டவாறு பதிவிட்டிருக்கிறார்..

விஜய்யை கண்டு அலறும் தலீவர்:

இந்த தேர்தலில் தவெக தோற்றால் திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் உள்ளிட்ட கட்சிகளை விட அதிக சந்தோஷப்படப்போவது தலீவர்தான். ஆனால் சினிமா வியாபாரத்தில் இவரை எப்போதோ முந்திவிட்டார் விஜய். இந்த தேர்தலில் தோற்றால் அடுத்த முறை ஜெயிக்கலாம். அப்போது அழுது புலம்ப போவதும் தலீவர்தான்.

25 வருடங்களாக அரசியலுக்கு இதோ வரேன், அதோ வரேன் என ரசிகர்கள் தலையில் மிளகாய் அரைத்து.. படங்களை ஹிட்டாக்கி கொண்டு.. பல கோடி சம்பாதித்தார். 2021 தேர்தலில் கட்சி ஆரம்பித்து ஆட்சியை பிடிப்பேன் என கூறினார். கடைசியில் உடல்நிலை சரியில்லை எனக்கூறி அரசியலுக்கு வராமல் தப்பினார்...

25 வருடங்களாக காத்திருந்து பெரிய ஏமாற்றம் அடைந்தாலும் அவர் உடல்நிலைதான் முக்கியம் என ஆறுதல் அடைந்தனர் ரசிகர்கள். ஆனால் அதன்பிறகு வரிசையாக படங்களில் நடித்து வருகிறார். இப்படி ஒரு பச்சோந்தித்தனத்தை யாரும் செய்ததில்லை. சிரஞ்சீவி, பவன் கல்யாண், எம்ஜிஆர், விஜயகாந்த், சரத்குமார், விஜய் உள்ளிட்ட யாரும் இப்படி ரசிகர்களை ஏமாற்றவில்லை.

சொன்னபடி அரசியலுக்கு வந்தார்கள். வெற்றி, தோல்வி இரண்டாம் பட்சம். இத்தேர்தலில் தவெக தோற்றாலும் அடுத்து வரும் உள்ளாட்சி, நாடாளுமன்றம், சட்டமன்ற தேர்தலில் சில பல இடங்களில் வெற்றிபெறலாம். ஆகவே தலீவரின் சந்தோஷம் நிலையானதாக இருக்காது. சினிமா மற்றும் அரசியலில் உங்களை விட பெரிய இடத்தை விஜய் பிடித்து விட்டார். அவருக்கு கூடும் பிரம்மாண்ட இளைஞர் கூட்டத்தை டிவியில் கண்டு கடுப்பாகி விட்டார் தலீவர். அதனால்தான் விஜய் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் அவருக்கு எதிராக மறைமுக பதில்களை தந்து வருகிறார்.

10 கோடிக்கு வீடு வாங்கி 100 கோடிக்கு விற்ற மீனா!.. இது சூப்பர் பிஸ்னஸ்!..

10 கோடிக்கு வீடு வாங்கி 100 கோடிக்கு விற்ற மீனா!.. இது சூப்பர் பிஸ்னஸ்!..90களில் தமிழ் சினிமாவில் முன்னாடி நடிகையாக இருந்தவர் மீனா. ரஜினியுடன் இவர் நடித்த முத்து திரைப்படம் இவரை ரசிகர்களிடம் பிரபலப்படுத்தியது.

சுடுகாட்டுல பேசியிருந்தா 10 பொணத்தையாவது எழுப்பியிருக்கலாம்!.. சீமான பொலம்ப விட்டாங்களே!...

சுடுகாட்டுல பேசியிருந்தா 10 பொணத்தையாவது எழுப்பியிருக்கலாம்!.. சீமான பொலம்ப விட்டாங்களே!...திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக தமிழ் தேசியத்தை முன்வைத்து நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற அரசியல் இயக்கத்தை துவங்கியவர்தான் சீமான்.

தொண்டர் கன்னத்தில் பளார் விட்ட திருமாவளவன்!.. தேனியில் பரபரப்பு!..

தொண்டர் கன்னத்தில் பளார் விட்ட திருமாவளவன்!.. தேனியில் பரபரப்பு!..திருமாவளவனின் விடுதலை சிறுத்தைக் கட்சி இந்த முறையும் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது..

தேர்தலில் பெண்களுக்கு 33% இடஒதுக்கீடு.. 2029 தேர்தல் முதல் அமல்படுத்தப்படும்: பிரதமர் மோடி

தேர்தலில் பெண்களுக்கு 33% இடஒதுக்கீடு.. 2029 தேர்தல் முதல் அமல்படுத்தப்படும்: பிரதமர் மோடிசட்டமன்றம் மற்றும் நாடாளுமன்றத்தில் பெண்களுக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்குவது "காலத்தின் கட்டாயம்" என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ள திருத்த மசோதா, 2029 மக்களவை தேர்தலில் இந்த இடஒதுக்கீட்டை உறுதி செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

5 மணிநேரம் குளத்து தண்ணீருக்குள் ஒளிந்திருந்த திருடன்.. மூச்சுவிட என்ன செய்தான்? சினிமாவை மிஞ்சிய சம்பவம்

5 மணிநேரம் குளத்து தண்ணீருக்குள் ஒளிந்திருந்த திருடன்.. மூச்சுவிட என்ன செய்தான்? சினிமாவை மிஞ்சிய சம்பவம்மத்திய பிரதேச மாநிலம் ஜபல்பூரில் ஒரு வினோதமான மற்றும் சினிமா பாணி திருட்டு சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. ரயிலில் ஒரு பெண்ணின் பையை திருடிவிட்டு தப்பியோடிய திருடன், காவல்துறையிடம் பிடிபடாமல் இருக்க குளத்திற்குள் குதித்து ஐந்து மணி நேரம் ஒளிந்திருந்துள்ளார்.

