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  4. BJP Announces Support for AIADMK Candidates in Upcoming By-Elections Says Nainar Nagenthiran
Written By SIVA SIVA

இடைத்தேர்தலில் பாஜகவின் ஆதரவு யாருக்கு ? நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு..!

nainar nagendran
Written By: SIVA
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (17:20 IST)
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தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் களம் தற்போது சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், அதிமுக வேட்பாளர்களுக்கு பாஜக தனது முழு ஆதரவை வழங்குவதாக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். 
 
முன்னதாக இந்த தொகுதிகளில் வென்ற எம்.எல்.ஏ.க்கள் அதிமுகவிலிருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்ததும், தற்போது அவர்களே தவெக வேட்பாளர்களாகக் களமிறக்கப்பட்டுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
இந்நிலையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், குதிரை பேரம் காரணமாகவே இந்த தேர்தல்கள் வந்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார். மேலும், ஆளுங்கட்சியான தவெக அரசு மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்த அவர், பேரவையில் மதச்சார்பு கருத்துகள் பேசப்படுவதாகவும், முதல்வர் எதிர்க்கட்சிகளை உருவ கேலி செய்வது அநாகரிகமானது என்றும் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
 
அதிமுக வேட்பாளர்களுக்கு பாஜகவின் இந்த ஆதரவு அறிவிப்பு தமிழக அரசியல் கட்சிகளின் கூட்டணி கணக்குகளில் புதிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேர்தல் தேதி நெருங்கி வரும் நேரத்தில் அரசியல் கட்சிகளுக்கு இடையேயான மோதலும் காரசார விவாதங்களும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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