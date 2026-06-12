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  4. Biryani Is Dinner, Not Consent": Zomato Clarifies Viral 'Rs 370 Biryani' Notification Is Fake
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Last Updated : Friday, 12 June 2026 (10:43 IST)

பிரியாணி என்பது இரவு உணவு, அது பாலியல் சம்மதம் அல்ல.. ஜொமைட்டோவின் அதிருப்தி பதிவு...

zomato
Publish: Fri, 12 Jun 2026 (10:40 IST) Updated: Fri, 12 Jun 2026 (10:43 IST)
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பிரபல உணவு விநியோக நிறுவனமான சோமாட்டோ, சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வரும் 'ரூ. 370 பிரியாணி'  சர்ச்சை தொடர்பான அறிவிப்பு முற்றிலும் போலியானது என்று விளக்கம் அளித்துள்ளது. "பிரியாணி அனுப்பி வைக்கவா? வெறும் 370 ரூபாய் தான்" என்ற வாக்கியத்துடன் சோமாட்டோ பெயரில் ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் இணையத்தில் பரவியது.
 
இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்துள்ள சோமாட்டோ நிறுவனம், "பிரியாணி என்பது இரவு உணவு, அது பாலியல் சம்மதம் அல்ல. எங்கள் பெயரில் பரவும் அந்த அருவருப்பான அறிவிப்பு போலியானது. அதை நாங்கள் எழுதவோ, அனுப்பவோ இல்லை" என்று திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளது.
 
இந்த சர்ச்சை, நகைச்சுவை நடிகர் பிரணித் மோரேவின் ஸ்டாண்ட்-அப் ஷோவில் பங்கேற்ற ஹிமான்ஷு ஜங்ரா என்ற 22 வயது இளைஞரின் பேச்சிலிருந்து தொடங்கியது. டேட்டிங்கின் போது ரூ.370-க்கு சிக்கன் பிரியாணி வாங்கி கொடுத்ததால், தனக்கு ஏதோ ஒன்று கிடைக்க தகுதியுள்ளது என்று அவர் பேசிய வீடியோ வைரலாகி பெரும் கண்டனங்களை பெற்றது.
 
இதன் விளைவாக, அந்த வீடியோ நீக்கப்பட்டு, நகைச்சுவை நடிகர் மன்னிப்பு கேட்டார். மேலும், அந்த இளைஞரை அவரது நிறுவனமும் வேலையிலிருந்து நீக்கியது. இந்தச் சூழலில் சோமாட்டோ நிறுவனமும் இச்சம்பவத்தைக் கண்டித்து, தன் பெயரில் பரவிய போலி அறிவிப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
 
Edited by Siva
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