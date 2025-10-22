புதன், 22 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 22 அக்டோபர் 2025 (08:36 IST)

பீகார் தேர்தல்: 'இந்தியா' கூட்டணிக்குள் பிளவு; 10 தொகுதிகளில் கூட்டணி கட்சிகளை எதிர்த்து போட்டி..!

பீகார் தேர்தல்: 'இந்தியா' கூட்டணிக்குள் பிளவு; 10 தொகுதிகளில் கூட்டணி கட்சிகளை எதிர்த்து போட்டி..!
பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான எதிர்க்கட்சிகளின் 'இந்தியா' கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீட்டில் சுமுகமான உடன்பாடு எட்டப்படாமல் கடுமையான முரண்பாடு நிலவுகிறது. இதன் விளைவாக, கூட்டணிக்குள் உள்ள கட்சிகளே 10க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் ஒருவரை ஒருவர் எதிர்த்து போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளன.
 
தேஜஸ்வி யாதவை முதல்வர் வேட்பாளராக நிறுத்துவதில் காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகளுக்கு தயக்கம் இருப்பதும், அதிக இடங்களை கேட்டு நிர்ப்பந்தித்ததும் பிளவுக்கு முக்கிய காரணங்கள். வேட்புமனு தாக்கல் முடிந்த பின்னரும் 'இந்தியா' கூட்டணி தொகுதி பங்கீட்டை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை.
 
மறுபுறம், ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாஜகவும் ஐக்கிய ஜனதா தளமும் தலா 101 இடங்களில் போட்டியிடுகின்றன.
 
இதற்கிடையே, ஜார்க்கண்டில் கூட்டணி ஆட்சி அமைத்துள்ள ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா கட்சி, பீகாரில் உரிய இடங்கள் ஒதுக்கப்படாததால், 'இந்தியா' கூட்டணியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்து, தனித்து போட்டியிட போவதாகவும் எச்சரித்துள்ளது. 
இரண்டாம் கட்ட தேர்தலுக்கான மனுக்களைத் திரும்ப பெற நாளை கடைசி நாள் என்பதால், மோதல் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை அப்போது உறுதியாகும்.
 
Edited by Siva
 

கடந்த ஆண்டை விட கிட்டத்தட்ட இருமடங்கு உயர்வு.. தீபாவளி டாஸ்மாக் விற்பனை எத்தனை கோடி?

கடந்த ஆண்டை விட கிட்டத்தட்ட இருமடங்கு உயர்வு.. தீபாவளி டாஸ்மாக் விற்பனை எத்தனை கோடி?தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, தமிழ்நாட்டில் டாஸ்மாக் கடைகளில் மூன்று நாட்களில் ரூ.790 கோடி மதிப்புள்ள மதுபானங்கள் விற்பனையாகி சாதனை படைத்துள்ளன. இது கடந்த ஆண்டு தீபாவளியின்போது விற்பனையான ரூ.438 கோடியை விட கிட்டத்தட்ட இரு மடங்கு ஆகும்.

என் தந்தை என் மனைவியை திருமணம் செய்து கொண்டார்.. மரணத்திற்கு முன் இளைஞர் வெளியிட்ட வீடியோவால் அதிர்ச்சி..!

என் தந்தை என் மனைவியை திருமணம் செய்து கொண்டார்.. மரணத்திற்கு முன் இளைஞர் வெளியிட்ட வீடியோவால் அதிர்ச்சி..!பஞ்சாபைச் சேர்ந்த 33 வயதான அகில் அக்தர் என்பவரின் மரணம் குறித்து பரபரப்பான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சொந்த கட்சி வேட்பாளருக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யும் தேஜஸ்வி யாதவ்! என்ன காரணம்?

சொந்த கட்சி வேட்பாளருக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யும் தேஜஸ்வி யாதவ்! என்ன காரணம்?பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் 'இந்தியா' கூட்டணிக்குள் தொகுதி பங்கீடு இறுதி செய்யப்படாததால், பல தொகுதிகளில் குழப்பமும், போட்டிகளும் உருவாகியுள்ளன.

வங்கக்கடலில் புயல் உருவாகுமா? வானிலை ஆய்வு மையத் தலைவர் அமுதா சொன்ன அப்டேட்

வங்கக்கடலில் புயல் உருவாகுமா? வானிலை ஆய்வு மையத் தலைவர் அமுதா சொன்ன அப்டேட்வங்கக் கடலில் தற்போது நிலவி வரும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி, புயலாக மாறுமா என்பது குறித்து வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தென்மண்டல தலைவர் அமுதா அவர்கள் செய்தியாளர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

தீபாவளி முகூர்த்த பங்குச்சந்தை வர்த்தகம்.. சென்செக்ஸ், நிஃப்டியில் ஏற்றமா?

தீபாவளி முகூர்த்த பங்குச்சந்தை வர்த்தகம்.. சென்செக்ஸ், நிஃப்டியில் ஏற்றமா?தீபாவளியை முன்னிட்டு, இன்று நடைபெற்ற சிறப்பு முகூர்த்த வர்த்தகம் பங்குச்சந்தைக்கு சாதகமான தொடக்கத்தை தந்துள்ளது. ஒரு மணி நேரம் மட்டுமே நடந்த இந்த சிறப்பு வர்த்தகம் லேசான லாபத்துடன் மாலை 2:45 மணிக்கு நிறைவடைந்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com