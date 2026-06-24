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என்எல்சி மற்றும் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் சேர்ந்து உருவாக்கும் புதிய நிறுவனம்.. தமிழ்நாட்டுக்கு ஜாக்பாட்...
தமிழகத்தில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டு முயற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. பொதுத்துறை நிறுவனமான என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் , இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஒரு புதிய கூட்டு நிறுவனத்தை உருவாக்க ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இந்த உடன்படிக்கையின்படி, தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் பசுமை ஆற்றல் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட உள்ளன.
சுற்றுச்சூழலுக்குப் பாதிப்பில்லாத சூரிய ஒளி மின்சாரம் மற்றும் காற்று வழி மின்சாரம் போன்ற புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உள்கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவதே இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டின் மின்சாரத் தேவை பூர்த்தி செய்யப்படுவதுடன், கார்பன் உமிழ்வை குறைப்பதிலும் மாநிலம் முன்னிலை வகிக்கும்.
இத்திட்டம் தமிழகத்தின் பசுமை பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஒரு புதிய உத்வேகத்தை தந்துள்ளதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். மேலும், இந்த மெகா திட்டத்தின் மூலம் மாநிலத்திற்கு பல கோடிக்கணக்கான முதலீடுகள் ஈர்க்கப்படும் என்றும், ஊரகப் பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களுக்குப் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழக அரசின் சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டு இலக்குகளை அடைய இது ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக இருக்கும்.
Edited by Siva
9 முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு குறி.. வேட்டையை தொடங்குகிறார் அருண் ஐபிஎஸ்..
தமிழக அரசியல் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்களில் "அமைச்சர் வேட்டை" என்ற அதிரடி நடவடிக்கை தற்போதைய முதன்மை விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. திமுகவைச் சேர்ந்த 9 முக்கிய அமைச்சர்களின் முறைகேடுகள் மற்றும் ஊழல் புகார்கள் அடங்கிய ரகசியக் கோப்புகள் மிகத் தீவிரமாகத் தயாராகி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த ஒட்டுமொத்தப் பெரிய நவடிக்கையை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநரான அருண் அவர்கள் முன்னின்று தலைமை தாங்கி நடத்தி வருகிறார்.
என்எல்சி மற்றும் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் சேர்ந்து உருவாக்கும் புதிய நிறுவனம்.. தமிழ்நாட்டுக்கு ஜாக்பாட்...
தமிழகத்தில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டு முயற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. பொதுத்துறை நிறுவனமான என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் , இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஒரு புதிய கூட்டு நிறுவனத்தை உருவாக்க ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இந்த உடன்படிக்கையின்படி, தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் பசுமை ஆற்றல் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட உள்ளன.
மாஸ்டர் ரெய்டு ஸ்டார்ட்!.. திமுக அமைச்சர்களின் ஊழலை தோண்டும் முதல்வர் விஜய்!..
கிளாம்பாக்கம் வரை மெட்ரோ.. சாலை, மெட்ரோ இரண்டுக்கும் ஒரே இரண்டடுக்கு மேம்பாலம்.. தமிழக அரசு திட்டம்..
சென்னை ஜிஎஸ்டி சாலையில் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையம் முதல் செட்டிப்புண்ணியம் வரை அமையவிருந்த 18.4 கி.மீ நீள மேம்பால திட்டம் ஒரு வருடம் வரை தாமதமாக வாய்ப்புள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் ஒற்றை அடுக்கு மேம்பாலமாக அமைக்க ஏற்கனவே விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது தமிழக அரசு இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்திடம் இதனை இரட்டை அடுக்கு மேம்பாலமாக மாற்றி வடிவமைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.