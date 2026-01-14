புதன், 14 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : புதன், 14 ஜனவரி 2026 (08:08 IST)

போகி பண்டிகை எதிரொலி: புகையால் சென்னையில் 8 விமானங்கள் திடீர் ரத்து
சென்னையில் போகி பண்டிகையை முன்னிட்டு பழைய பொருட்களை எரித்ததால் ஏற்பட்ட கடும் புகைமூட்டம் காரணமாக, சென்னை விமான நிலையத்தில் விமான போக்குவரத்து இன்று கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டது. இன்று அதிகாலை முதலே நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் புகை சூழ்ந்ததால், ஓடுபாதையில் பார்வைத்திறன் மிகவும் குறைந்தது.
 
இதன் காரணமாக, சென்னையிலிருந்து புறப்பட வேண்டிய மற்றும் சென்னைக்கு வர வேண்டிய சுமார் 8 விமானங்கள் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டன. மேலும், துபாய், லண்டன் உள்ளிட்ட நாடுகளிலிருந்து வந்த சர்வதேச விமானங்கள் மற்றும் உள்நாட்டு விமானங்கள் என 20-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் தரையிறங்க முடியாமல் பெங்களூரு மற்றும் ஐதராபாத் நகரங்களுக்குத் திருப்பி விடப்பட்டன. 
 
இதனால் பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர். சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்ட போதிலும், புகையின் தாக்கம் விமான போக்குவரத்தை முடக்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

