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நடிகர் பிரகாஷ் ராஜுக்கு பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்த நீதிமன்றம்.. எந்த நேரத்திலும் கைதாகலாம்...
தென்னிந்திய திரையுலகில் தனது அசாத்திய நடிப்பால் பல தசாப்தங்களாக தனி முத்திரை பதித்து வரும் முன்னணி நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ், அண்மைக்காலமாக பொதுவெளியிலும் சமூக-அரசியல் தளங்களிலும் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கி வருகிறார். கடந்த 2019 நாடாளுமன்ற பொதுத்தேர்தலில் பெங்களூரு மத்திய தொகுதியில் சுயேச்சை வேட்பாளராக களம் கண்டு தோல்வியை தழுவிய போதிலும், அவர் தொடர்ந்து தனது அரசியல் கருத்துக்களை துணிச்சலாக பதிவு செய்து வருகிறார். இந்நிலையில், அவருக்கு புதியதொரு சட்டப் பிரச்சனை விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது.
இந்திய தேர்தல் விதிமுறைகளின்படி, ஒரு குடிமகன் நாட்டின் ஏதேனும் ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே தனது வாக்காளர் அடையாள அட்டையை வைத்திருக்க தகுதியுடையவர் ஆவார். ஆனால், நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் விதிகளை மீறி தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானா ஆகிய நான்கு மாநிலங்களிலும் தனித்தனியாக வாக்காளர் அடையாள அட்டைகளைப் பெற்று வைத்துள்ளதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பாக பெங்களூருவை சேர்ந்த திலீப்குமார் என்ற வழக்கறிஞர் அங்குள்ள கூடுதல் மெட்ரோபாலிட்டன் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வழக்குத் தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கினை விசாரித்த நீதிமன்றம், நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்குமாறு நடிகர் பிரகாஷ் ராஜுக்கு இருமுறை சம்மன் அனுப்பியும் அவர் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாகவில்லை என கூறப்படுகிறது. நீதிமன்ற உத்தரவை மதிக்க தவறியதை கண்டிக்கும் வகையில், தற்போது அவருக்கு எதிராக ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத கடுமையான பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்து நீதிபதி அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவால் அவர் எந்த நேரத்திலும் கைது செய்யப்படலாம் என்கிற இக்கட்டான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தச் சட்ட சிக்கலில் இருந்து தப்பிக்க, பிரகாஷ் ராஜ் தற்பொழுது தனது வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் சட்ட வல்லுநர்களுடன் அவசர ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருவதாகஅரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Edited by Siva
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வினாத்தாள் கசிவு புகாரால் கடந்த மே 3, 2026 நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, நேற்று நாடு முழுவதும் NEET-UG மறுதேர்வு பலத்த பாதுகாப்புடன் நடைபெற்றது. இந்நிலையில், பீகார் மாநிலம் லக்கிசராய் மாவட்டத்தில் போலி தேர்வர்களை வைத்து தேர்வு எழுத முயன்ற மாபெரும் ஆள்மாறாட்டக் கும்பலை போலீசார் வேட்டையாடியுள்ளனர். உண்மையான மாணவர்களுக்கு பதிலாக தேர்வு எழுத முயன்ற மருத்துவ கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் பயோமெட்ரிக் நிறுவன ஊழியர்கள் உட்பட மொத்தம் 24 பேரை போலீசார் இன்று கைது செய்துள்ளனர்.
நடிகர் பிரகாஷ் ராஜுக்கு பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்த நீதிமன்றம்.. எந்த நேரத்திலும் கைதாகலாம்...
தென்னிந்திய திரையுலகில் தனது அசாத்திய நடிப்பால் பல தசாப்தங்களாக தனி முத்திரை பதித்து வரும் முன்னணி நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ், அண்மைக்காலமாக பொதுவெளியிலும் சமூக-அரசியல் தளங்களிலும் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கி வருகிறார். கடந்த 2019 நாடாளுமன்ற பொதுத்தேர்தலில் பெங்களூரு மத்திய தொகுதியில் சுயேச்சை வேட்பாளராக களம் கண்டு தோல்வியை தழுவிய போதிலும், அவர் தொடர்ந்து தனது அரசியல் கருத்துக்களை துணிச்சலாக பதிவு செய்து வருகிறார். இந்நிலையில், அவருக்கு புதியதொரு சட்டப் பிரச்சனை விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது.