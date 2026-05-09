திமுக அதிமுக ஆதரவில் திருமாவளவன் முதல்வர்?' விசிக ஆதரவு கடிதம் தருவதில் தாமதத்திற்கு இதுதான் காரணமா?
தமிழக அரசியலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைப்பதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வரும் வேளையில், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் மௌனம் மற்றும் ஆதரவு கடிதம் வழங்குவதில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதம் பல்வேறு யூகங்களை கிளப்பியுள்ளது.
குறிப்பாக, "திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு திராவிட கட்சிகளின் மறைமுக ஆதரவுடன் திருமாவளவன் முதல்வர் பதவியை கோருகிறாரா?" என்ற கேள்வி அரசியல் வட்டாரங்களில் தீயாய் பரவி வருகிறது. விஜய்யின் அரசியல் வருகை திராவிட கட்சிகளின் வாக்கு வங்கியை பாதிக்கும் என்பதால், அவரை தடுக்க திரைமறைவில் புதிய காய் நகர்த்தல்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
விசிக தலைவர் திருமாவளவனை முன்னிறுத்தி ஒரு மாற்று அதிகார மையத்தை உருவாக்குவதன் மூலம், விஜய்யின் ஆட்சி அமைக்கும் கனவிற்கு முட்டுக்கட்டை போட திராவிடக் கட்சிகள் திட்டமிடுவதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
விசிக தரப்பில் அதிகாரப் பகிர்வு குறித்துத் தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், தவெக-விற்கு ஆதரவு தருவதை விட, தங்களுக்குச் சாதகமான ஒரு சூழலை உருவாக்கவே இந்தத் தாமதம் நீடிப்பதாகத் தெரிகிறது. ஒருவேளை திருமாவளவன் முதல்வர் என்ற கோரிக்கை வலுப்பெற்றால், அது தமிழக அரசியலில் இதுவரை கண்டிராத ஒரு புதிய துருவமுனைப்பை ஏற்படுத்தும்.
இந்த திரைமறைவுப் பேச்சுவார்த்தைகள் உண்மையாகும் பட்சத்தில், வரும் நாட்களில் தமிழக அரசியலில் மிகப்பெரிய அதிரடி மாற்றங்கள் நிகழ வாய்ப்புள்ளது.
