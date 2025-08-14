வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025 (10:27 IST)

ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவடைய வாய்ப்பில்லை.. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்

வடமேற்கு வங்கக்கடலில், வடக்கு ஆந்திரா மற்றும் தெற்கு ஒடிசா கடற்கரைக்கு அருகே உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, அதே பகுதியில் தொடர்ந்து நிலைபெற்றுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்  தெரிவித்துள்ளது. இது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவடைய வாய்ப்பில்லை என்பதால், கனமழைக்கு வாய்ப்பு குறைவாகவே உள்ளது.
 
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் கூற்றுப்படி, இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி, அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு அதே இடத்தில் நீடிக்கும். அதன் பிறகு, அது படிப்படியாக மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வலுவிழக்க வாய்ப்புள்ளது. இதனால், இந்தத் தாழ்வு பகுதி காரணமாகக் கடலோரப் பகுதிகளில் பெரிய அளவில் மழைப்பொழிவோ அல்லது புயல் போன்ற தீவிர வானிலை மாற்றங்களோ ஏற்பட வாய்ப்பில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
வலுவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அதன் தீவிரம் குறையும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், வட தமிழகம் மற்றும் கடலோர ஆந்திரா பகுதிகளில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு குறைகிறது. எனினும், ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இ.
 
Edited by Mahendran
 

டிரம்ப் மிரட்டலையும் மீறி இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றம்: முதலீட்டாளர்களுக்கு நம்பிக்கை

டிரம்ப் மிரட்டலையும் மீறி இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றம்: முதலீட்டாளர்களுக்கு நம்பிக்கைஅமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் வர்த்தக மிரட்டல்களையும் மீறி, இந்தியப் பங்குச் சந்தை கடந்த இரண்டு நாட்களாக ஏற்றத்தில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. இன்றும் பங்குச் சந்தை ஏற்றத்தில் தொடங்கியுள்ளது முதலீட்டாளர்களுக்கு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மீது வழக்குப்பதிவு.. காவல்துறை அதிரடி நடவடிக்கை..!

தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மீது வழக்குப்பதிவு.. காவல்துறை அதிரடி நடவடிக்கை..!சென்னையில், பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தூய்மைப் பணியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் மீது காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அனுமதி மீறி போராட்டக்காரர்களை சந்தித்ததால் அவர் மீது இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ஆளுனரிடம் பட்டம் வாங்க மறுத்த மாணவி திமுக பிரமுகரின் மனைவி.. விளம்பர ஸ்டண்டா?

ஆளுனரிடம் பட்டம் வாங்க மறுத்த மாணவி திமுக பிரமுகரின் மனைவி.. விளம்பர ஸ்டண்டா?நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில், ஒரு மாணவி தமிழக ஆளுநரிடம் இருந்து பட்டம் வாங்க மறுத்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர், துணைவேந்தரிடம் சென்று தனது பட்டத்தை பெற்றுக்கொண்டார். பின்னர், ஊடகங்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், "ஆளுநர் தமிழ்நாட்டுக்கு எதிராக செயல்படுவதால், அவர் கையால் பட்டம் வாங்க விரும்பவில்லை" என்று அந்த மாணவி கூறினார்.

சென்னையில் போராடி வந்த தற்காலிக தூய்மைப் பணியாளர்கள் கைது.. பெரும் பரபரப்பு..!

சென்னையில் போராடி வந்த தற்காலிக தூய்மைப் பணியாளர்கள் கைது.. பெரும் பரபரப்பு..!பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கடந்த 13 நாட்களாக சென்னை ரிப்பன் மாளிகை முன்பு போராடி வந்த தூய்மை பணியாளர்களை, காவல்துறை இன்று கைது செய்துள்ளது. இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுகவில் இருந்து தங்கமணியும் விலகுகிறாரா? எடப்பாடி பழனிசாமி அதிர்ச்சி

அதிமுகவில் இருந்து தங்கமணியும் விலகுகிறாரா? எடப்பாடி பழனிசாமி அதிர்ச்சிசமீபத்தில் அதிமுகவிலிருந்து பிரபலங்களான அன்வர் ராஜா மற்றும் மைத்ரேயன் ஆகியோர் விலகி திமுகவில் இணைந்தனர். இதை தொடர்ந்து, மேலும் சில அதிமுக பிரபலங்கள் விலகலாம் என்ற தகவல்கள் பரவி வந்தன. இந்த சூழலில், முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி அதிமுகவிலிருந்து விலக உள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் வதந்திகள் பரவின. இதுகுறித்து அவர் விளக்கம் அளித்து, அந்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.

