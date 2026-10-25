நகராமல் ஒரே இடத்தில் நீடிக்கும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்: 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்!
வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கடந்த 3 மணி நேரமாக நகராமல் ஒரே இடத்தில் நீடித்து வருவதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
முன்னதாக மணிக்கு 5 கி.மீ வேகத்தில் நகர்ந்து வந்த நிலையில், தற்போது அதன் நகர்வு முடங்கியுள்ளது. இதன் காரணமாக, தமிழகத்தின் புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், அரியலூர், பெரம்பலூர் மற்றும் திருச்சி ஆகிய 5 மாவட்டங்களுக்கு மிகக் கனமழைக்கான ‘ரெட் அலர்ட்’ எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அமைப்பு மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி அதி தீவிரமாகிப் புயலாக மாறும் என்றும், அக். 27-ல் அதிதீவிர புயலாக உருவெடுத்து அக். 28-ஆம் தேதி கரையைக் கடக்கும் என்றும் இந்திய வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.
கடலோரப் பகுதிகளில் புயல் உருவாகும் அபாயத்தைக் குறிக்கும் வகையில் புதுச்சேரி மற்றும் கடலூர் உள்ளிட்ட துறைமுகங்களில் 1-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்றும், ஏற்கெனவே கடலுக்குள் சென்றுள்ள மீனவர்கள் உடனடியாகக் கரை திரும்புமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.