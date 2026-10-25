  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Bay of Bengal Depression Stalls: Red Alert Issued for Five Districts in Tamil Nadu
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Sunday, 25 October 2026 (15:56 IST)

நகராமல் ஒரே இடத்தில் நீடிக்கும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்: 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்!

வங்கக்கடல் புயல் எச்சரிக்கை
Written By: SIVA
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (15:56 IST)
google-news
வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கடந்த 3 மணி நேரமாக நகராமல் ஒரே இடத்தில் நீடித்து வருவதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
முன்னதாக மணிக்கு 5 கி.மீ வேகத்தில் நகர்ந்து வந்த நிலையில், தற்போது அதன் நகர்வு முடங்கியுள்ளது. இதன் காரணமாக, தமிழகத்தின் புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், அரியலூர், பெரம்பலூர் மற்றும் திருச்சி ஆகிய 5 மாவட்டங்களுக்கு மிகக் கனமழைக்கான ‘ரெட் அலர்ட்’ எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இந்த அமைப்பு மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி அதி தீவிரமாகிப் புயலாக மாறும் என்றும், அக். 27-ல் அதிதீவிர புயலாக உருவெடுத்து அக். 28-ஆம் தேதி கரையைக் கடக்கும் என்றும் இந்திய வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.
 
கடலோரப் பகுதிகளில் புயல் உருவாகும் அபாயத்தைக் குறிக்கும் வகையில் புதுச்சேரி மற்றும் கடலூர் உள்ளிட்ட துறைமுகங்களில் 1-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்றும், ஏற்கெனவே கடலுக்குள் சென்றுள்ள மீனவர்கள் உடனடியாகக் கரை திரும்புமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
சென்னையில் வானிலை ரேடாரில் தொழில்நுட்ப கோளாறு: மழை நிலவரத்தை கணிப்பதில் சிக்கல்!

தனியார் நிறுவனங்களுக்கு முதல்வர் டி.கே.சிவகுமார் எச்சரிக்கை! கன்னடர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் புறக்கணிப்பா?

தனியார் நிறுவனங்களுக்கு முதல்வர் டி.கே.சிவகுமார் எச்சரிக்கை! கன்னடர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் புறக்கணிப்பா?பெங்களூருவில் உள்ள ஐடி மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள், கன்னட மொழியை தாய்மொழியாகக் கொண்ட இளைஞர்களை திட்டமிட்டுப் புறக்கணிப்பதாகவும், குறைந்த சம்பளத்திற்கு தமிழ்நாடு, ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்களை வேலைக்கு அமர்த்துவதாகவும் ஒரு இளம் பெண் வெளியிட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது.

இந்தியாவில் ஆப்பிள் ஐபோன் டுவோ தட்டுப்பாடு: பிளாக்கில் கூடுதல் ரூ.4 லட்சம் வரை விற்பனை..

இந்தியாவில் ஆப்பிள் ஐபோன் டுவோ தட்டுப்பாடு: பிளாக்கில் கூடுதல் ரூ.4 லட்சம் வரை விற்பனை..ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் முதல் மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்போனான ஐபோன் டுவோ, இந்தியாவில் போதிய சப்ளை இல்லாத காரணத்தால் கடும் தட்டுப்பாட்டை சந்தித்துள்ளது. இதன் அதிகாரப்பூர்வ ஆரம்ப விலை ரூ.2,99,900 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சில்லறை விற்பனையாளர்கள் கூடுதல் தொகையாக ரூ.70,000 முதல் ரூ.1 லட்சம் வரை கேட்டு கருப்பு சந்தையில் விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.

வங்கக்கடலில் தீவிரவடையும் 'அர்னாப்' புயல்: 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்.. பள்ளிகள் நாளை விடுமுறை..

வங்கக்கடலில் தீவிரவடையும் 'அர்னாப்' புயல்: 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்.. பள்ளிகள் நாளை விடுமுறை..வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தீவிரமடைந்து அக்டோபர் 26 காலையில் புயலாக மாறக்கூடும் என இந்திய வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது. இந்த சூறாவளி புயலுக்கு வங்கதேசம் பரிந்துரைத்த அர்னாப்' எனப் பெயரிடப்படவுள்ளது.

நீதிபதியின் 17 வயது மகன் ஓட்டிய மெர்சிடீஸ் கார் மோதி விபத்து.. வியாபாரி நீதிபதி மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்படுமா?

நீதிபதியின் 17 வயது மகன் ஓட்டிய மெர்சிடீஸ் கார் மோதி விபத்து.. வியாபாரி நீதிபதி மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்படுமா?கேரள மாநிலம் கொச்சியில் இன்று அதிகாலை 2 முதல் 3 மணிக்கு இடையே நடைபெற்ற கோர விபத்தில், 55 வயதான ஜெயபாலகிருஷ்ணன் என்ற உணவக வியாபாரி சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

நகராமல் ஒரே இடத்தில் நீடிக்கும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்: 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்!

நகராமல் ஒரே இடத்தில் நீடிக்கும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்: 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்!வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கடந்த 3 மணி நேரமாக நகராமல் ஒரே இடத்தில் நீடித்து வருவதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.