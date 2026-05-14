சைபர் கிரைம் டிஜிபியாக பால நாகதேவி நியமனம்: எவனாவது ஃபேக் ஐடியில் சேட்டை செய்தால் அவ்வளவு தான்..
தமிழக காவல்துறையில் மிக முக்கியமான பிரிவான சைபர் கிரைம் பிரிவின் புதிய டிஜிபியாக மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி பால நாகதேவி அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இணையவழி குற்றங்கள் அதிகரித்து வரும் தற்போதைய சூழலில், இத்துறைக்கு அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு அதிகாரியை நியமித்திருப்பது மக்களிடையே நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சமீபகாலமாக சமூக வலைதளங்களில் போலி அடையாளங்களுடன் உலா வரும் நபர்கள், பெண்களை துன்புறுத்துவது, ஆபாசமான கருத்துகளை பதிவிடுவது மற்றும் பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இனிமேல் அத்தகைய நபர்கள் போலி ஐடிகளின் பின்னால் ஒளிந்துகொண்டு சேட்டைகள் செய்தால் தப்பிக்க முடியாது என்ற எச்சரிக்கை இந்த நியமனத்தின் மூலம் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி சைபர் குற்றவாளிகளைக் கண்டறிந்து, அவர்களுக்குக் கடுமையான தண்டனைகளைப் பெற்றுத் தருவதில் பால நாகதேவி அவர்கள் அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இணையதளப் பாதுகாப்பு மற்றும் பொதுமக்களின் தரவுப் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவதே தனது முதன்மை நோக்கமாக இருக்கும் எனத் தெரிகிறது. இணைய வழியில் யாராவது அத்துமீறினால், சட்டத்தின் பிடியில் இருந்து தப்ப முடியாது என்பதை உணர்த்தும் வகையில் இனி சைபர் கிரைம் பிரிவின் செயல்பாடுகள் அமையும். போலி கணக்குகளைத் தொடங்கி மற்றவர்களை அச்சுறுத்துவோருக்கு இந்தப் புதிய நியமனம் ஒரு சிம்ம சொப்பனமாக இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.
