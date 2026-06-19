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தமிழகத்தில் பி.எட் படிப்பிற்கு இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்: உயர்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு

பி.எட் படிப்பு
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (08:59 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (08:49 IST)
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தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் இரண்டு ஆண்டு பி.எட்  பட்டப்படிப்பில் சேருவதற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பப்பதிவு இன்று முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியுள்ளது. இது குறித்து மாநில உயர்கல்வித்துறை மாணவர்களுக்கான முக்கியக் கால அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது.
 
இதன்படி, தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ள மாணவர்கள் இணையதளம் வாயிலாக தங்களின் விண்ணப்பங்களை இன்று முதல் சமர்ப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் விண்ணப்பித்த பிறகு, அவர்களது மதிப்பெண்கள் மற்றும் இடஒதுக்கீடு அடிப்படையில் ஜூலை 31-ஆம் தேதி அன்று தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடப்படும்.
 
அதனை தொடர்ந்து, மாணவர்கள் தங்களுக்கான கல்லூரிகளை தேர்வு செய்வதற்கான கலந்தாய்வு செயல்முறைகள் ஆகஸ்ட் 4-ஆம் தேதி தொடங்கி ஆகஸ்ட் 10-ஆம் தேதிக்குள் நடைபெறும் என்றும், அந்த நாள்களுக்குள் மாணவர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான கல்லூரிகளை தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் என்றும் உயர்கல்வித்துறை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. 
 
ஆசிரியர் பணியை தங்களது லட்சியமாகக் கொண்டுள்ள மாணவர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு மிக முக்கிய வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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