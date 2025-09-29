திங்கள், 29 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 29 செப்டம்பர் 2025 (16:11 IST)

ஆயுதபூஜை விடுமுறை.. தென்மாவட்டங்களுக்கு செல்வோர் எப்படி செல்ல வேண்டும்.. முக்கிய அறிக்கை..!

ஆயுதபூஜை விடுமுறை.. தென்மாவட்டங்களுக்கு செல்வோர் எப்படி செல்ல வேண்டும்.. முக்கிய அறிக்கை..!
ஆயுத பூஜை விடுமுறை தொடங்க விருக்கும் நிலையில் விடுமுறைக்காக சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்கள் செல்பவர்களுக்கு செங்கல்பட்டு காவல்துறையினர் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளனர். அந்தஅறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
 
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் என்.எச்-32 (ஜி.எஸ்.டி. சாலை) புக்கத்துறை மற்றும் படாளம் சாலை சந்திப்புகளில் மேம்பால கட்டுமானம் மற்றும் சாலை விரிவாக்கப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால், தசரா மற்றும் ஆயுத பூஜை பண்டிகைக்கு (30.09.2025 முதல் 01.10.2025 வரை) தொடர் விடுமுறையில் செல்வோர் போக்குவரத்து நெரிசலைச் சந்திக்க நேரிடும்.
 
சென்னையிலிருந்து தென் மாவட்டங்களுக்குப் பயணிக்கும்போது தாமதங்களைத் தவிர்க்க ஈ.சி.ஆர்., ஜி.டபிள்யூ.டி. சாலைகள் வழியாகச் செல்லும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
 
செங்கல்பட்டு மற்றும் சென்னையின் தென் பகுதிகளில் இருந்து வரும் வாகன ஓட்டிகள், படாளம் மற்றும் புக்கத்துறை மேம்பாலப் பணி நடைபெறும் பகுதிகளைத் தவிர்க்க, செங்கல்பட்டு திருக்கழுக்குன்றம் - மேலவளம்பேட்டை வழியாக மீண்டும் ஜி.எஸ்.டி. சாலையை அடைந்து செல்லக் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
 
மேலும், சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களை நோக்கி செல்லும் கனரக வாகனங்கள் செங்கல்பட்டு - காஞ்சிபுரம் பைபாஸ் வழியாகத் திருமுக்கூடல் - நெல்வாய் கிராஸ் சாலை - உத்திரமேரூர் - வந்தவாசி - திண்டிவனம் வழியாகச் செல்லும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
 
சென்னையிலிருந்து மேற்கு செல்லும் மாவட்டங்களை நோக்கி வாகனங்கள் ஜி.டபிள்யூ.டி. சாலை வழியாகச் செல்லும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
 
மேலும், சென்னை, காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து செங்கல்பட்டு மார்க்கமாக வரும் கனரக வாகனங்கள் ஜி.எஸ்.டி. சாலையில் 30.09.2025 பகல் 2 முதல் 01.10.2025 காலை 3 மணி வரை இயங்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது எனவும் தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது.” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Edited by Siva

கரூர் கூட்டநெரிசல்: வீடியோ ஷேர் செய்தவர்களை தேடி வரும் காவல்துறை?

கரூர் கூட்டநெரிசல்: வீடியோ ஷேர் செய்தவர்களை தேடி வரும் காவல்துறை?கரூரில் நடந்த கூட்ட நெரிசல் பலி சம்பவம் தொடர்பாக வீடியோ வெளியிட்டவர்கள் குறித்த தகவல்களை காவல்துறை சேகரித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

கரூரில் சதி நடந்திருந்தால் மூடி மறைச்சிடுவாங்க! சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் - அன்புமணி வலியுறுத்தல்!

கரூரில் சதி நடந்திருந்தால் மூடி மறைச்சிடுவாங்க! சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் - அன்புமணி வலியுறுத்தல்!கரூரில் கூட்டநெரிசலால் மக்கள் பலர் உயிரிழந்தது தொடர்பான வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் என அன்புமணி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

டெல்லியில் அதிகாலை நடந்த கோர விபத்து.. 12 வயது சிறுவன் உள்பட 3 பேர் பலி..!

டெல்லியில் அதிகாலை நடந்த கோர விபத்து.. 12 வயது சிறுவன் உள்பட 3 பேர் பலி..!டெல்லியில் இன்று அதிகாலை நடந்த கோர விபத்தில், இருசக்கர வாகனத்தில் பயணித்த மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த விபத்து ஒரு வாகனம் மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்ற விபத்தாக இருக்கலாம் என டெல்லி காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

தவெக தொண்டர்களை காவலர்கள் தாக்கிய வீடியோ ஆதாரம் உள்ளது! - தவெக வழக்கறிஞர்

தவெக தொண்டர்களை காவலர்கள் தாக்கிய வீடியோ ஆதாரம் உள்ளது! - தவெக வழக்கறிஞர்கரூர் பிரச்சாரத்தில் சதி நடந்துள்ளதாக தொடரப்பட்ட வழக்கின் தன்மை குறித்து தவெக வழக்கறிஞர் அறிவழகன் பேட்டி அளித்துள்ளார்.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் நடத்த கூடாது: கேரள சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம்!

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் நடத்த கூடாது: கேரள சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம்!கேரள சட்டமன்றத்தில், வாக்காளர் பட்டியலின் சிறப்புத் தீவிர திருத்தத்திற்கு எதிராக ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com