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சென்னையில் அடுத்தடுத்து பெண்கள், சிறுமிகள் மீது தாக்குதல்: 12 பேர் கைது, முதல்வர் விஜய் மௌனம் குறித்து ஸ்டாலின் கேள்வி!
சென்னை ஆவடி, தாம்பரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் அடுத்தடுத்து ஏழு சிறுமிகள் மற்றும் நான்கு பெண்கள் மீது நடத்தப்பட்ட கொடூரத் தாக்குதல்கள் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இதில், ஒன்றரை வயதுக் குழந்தையைக் கொன்ற 19 வயதான பிபின் மாஞ்சி உட்பட இந்த வழக்குகளில் தொடர்புடைய 12 குற்றவாளிகளையும் போலீஸார் அதிரடியாகக் கைது செய்துள்ளனர்.
தமிழக முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய், பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக அனைத்துப் பெண்கள் விரைவுப் படையைத் தொடங்கி சில நாட்களிலேயே இச்சம்பவங்கள் நடந்துள்ளதால், ரோந்துப் பணிகளை அதிகரிக்கக் கோரி பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த விவகாரத்தில், மு.க. ஸ்டாலின் முதல்வர் விஜய்யின் மௌனம் குறித்து கடுமையாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். மற்றொருபுறம், தமிழக பாஜ முன்னாள் தலைவர் கே. அண்ணாமலை, வடமாநில தொழிலாளர்களின் ஆவணங்களை கண்காணிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
வெறும் கைது நடவடிக்கைகளோடு நிறுத்தாமல், நிரந்தர பாதுகாப்பு திட்டங்களையும், கூடுதல் போலீஸ் ரோந்து பணிகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Edited by Siva
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நீட் தேர்வுக்காக இந்தியாவில் டெலிகிராம் தடை: வாட்ஸ்அப் தப்பியது எப்படி?
ஜூன் 21 அன்று நடக்கவுள்ள நீட் மறுதேர்வை முன்னிட்டு, தேசிய தேர்வு முகமையின் பரிந்துரையின் பேரில் இந்திய அரசு டெலிகிராம் செயலியை தடை செய்துள்ளது. டெலிகிராம் சேனல்கள் மூலம் போலி வினாத்தாள்கள் விற்கப்படுவதும், வதந்திகள் பரப்பப்படுவதும் இத்தடைக்கு முக்கிய காரணமாகும். அதே நேரத்தில், இதே போன்ற வசதிகளை கொண்ட வாட்ஸ்அப் ஏன் தடை செய்யப்படவில்லை என்ற கேள்வி எழுகிறது.