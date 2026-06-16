  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Assaults on Women and Minors in Chennai: 12 Arrested as Opposition Questions CM Joseph Vijay's Silence
Written By
Last Updated : Tuesday, 16 June 2026 (15:39 IST)

சென்னையில் அடுத்தடுத்து பெண்கள், சிறுமிகள் மீது தாக்குதல்: 12 பேர் கைது, முதல்வர் விஜய் மௌனம் குறித்து ஸ்டாலின் கேள்வி!

mk stalin
Publish: Tue, 16 Jun 2026 (15:37 IST) Updated: Tue, 16 Jun 2026 (15:39 IST)
google-news
சென்னை ஆவடி, தாம்பரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் அடுத்தடுத்து ஏழு சிறுமிகள் மற்றும் நான்கு பெண்கள் மீது நடத்தப்பட்ட கொடூரத் தாக்குதல்கள் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இதில், ஒன்றரை வயதுக் குழந்தையைக் கொன்ற 19 வயதான பிபின் மாஞ்சி உட்பட இந்த வழக்குகளில் தொடர்புடைய 12 குற்றவாளிகளையும் போலீஸார் அதிரடியாகக் கைது செய்துள்ளனர். 
 
தமிழக முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய், பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக அனைத்துப் பெண்கள் விரைவுப் படையைத் தொடங்கி சில நாட்களிலேயே இச்சம்பவங்கள் நடந்துள்ளதால், ரோந்துப் பணிகளை அதிகரிக்கக் கோரி பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
 
இந்த விவகாரத்தில், மு.க. ஸ்டாலின் முதல்வர் விஜய்யின் மௌனம் குறித்து கடுமையாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். மற்றொருபுறம், தமிழக பாஜ முன்னாள் தலைவர் கே. அண்ணாமலை, வடமாநில தொழிலாளர்களின் ஆவணங்களை கண்காணிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். 
 
வெறும் கைது நடவடிக்கைகளோடு நிறுத்தாமல், நிரந்தர பாதுகாப்பு திட்டங்களையும், கூடுதல் போலீஸ் ரோந்து பணிகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

மருத்துவரின் சீட் இல்லாமல் இருமல் மருந்து வாங்க தடை!.. வெளியானது புதிய அறிவிப்பு..

மருத்துவரின் சீட் இல்லாமல் இருமல் மருந்து வாங்க தடை!.. வெளியானது புதிய அறிவிப்பு..என்னதான் தெருவுக்கு தெரு மருத்துவமனை இருந்தாலும் தலைவலி, சளி, இருமல், உடல் வலி, கை கால் வலி போன்ற சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளுக்கு பொதுமக்கள் நேரடியாக மருந்தகங்களுக்கு சென்று தனது மருந்துகளை வாங்கி உட்கொள்கிறார்கள். இது காலம் காலமாக நடந்து வருகிறது .

அதிமுகவில் அடுத்த விக்கெட் காலி!.. எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த சி.விஜயபாஸ்கர்..

அதிமுகவில் அடுத்த விக்கெட் காலி!.. எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த சி.விஜயபாஸ்கர்..நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக 47 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்றது.

உருகும் கிரீன்லாந்து பனிப்பாறைகள்!.. கடல் மட்டும் உயருமா?.. எச்சரிக்கும் விஞ்ஞானிகள்!.

உருகும் கிரீன்லாந்து பனிப்பாறைகள்!.. கடல் மட்டும் உயருமா?.. எச்சரிக்கும் விஞ்ஞானிகள்!.பூமியில் ஒரு சதவீதம் மட்டுமே நிலத்தாலும் மீதியுள்ள மூன்று சதவீதம் கடலாலும் சூழப்பட்டிருக்கிறது.

3 வயது சிறுமியை கடித்து குதறிய தெருநாய்கள்.. முகத்தில் மட்டும் 50 தையல்கள்!

3 வயது சிறுமியை கடித்து குதறிய தெருநாய்கள்.. முகத்தில் மட்டும் 50 தையல்கள்!மத்திய பிரதேச மாநிலம் உஜ்ஜைன் மாவட்டத்தில் உள்ள தெல்வாடி கிராமத்தில், வீட்டின் அருகே விளையாடிக்கொண்டிருந்த மூன்று வயது சிறுமியை தெருநாய் ஒன்று கொடூரமாக கடித்தது. இந்தத் தாக்குதலில் அச்சிறுமியின் மூக்கு, உதடு மற்றும் கண் இமை பகுதிகளில் ஆழமான காயங்கள் ஏற்பட்டு முகம் சிதைந்தது.

நீட் தேர்வுக்காக இந்தியாவில் டெலிகிராம் தடை: வாட்ஸ்அப் தப்பியது எப்படி?

நீட் தேர்வுக்காக இந்தியாவில் டெலிகிராம் தடை: வாட்ஸ்அப் தப்பியது எப்படி?ஜூன் 21 அன்று நடக்கவுள்ள நீட் மறுதேர்வை முன்னிட்டு, தேசிய தேர்வு முகமையின் பரிந்துரையின் பேரில் இந்திய அரசு டெலிகிராம் செயலியை தடை செய்துள்ளது. டெலிகிராம் சேனல்கள் மூலம் போலி வினாத்தாள்கள் விற்கப்படுவதும், வதந்திகள் பரப்பப்படுவதும் இத்தடைக்கு முக்கிய காரணமாகும். அதே நேரத்தில், இதே போன்ற வசதிகளை கொண்ட வாட்ஸ்அப் ஏன் தடை செய்யப்படவில்லை என்ற கேள்வி எழுகிறது.