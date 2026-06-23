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டாஸ்மாக்கில் கூடுதலாக 10 ரூபாய் வசூல்: கேள்வி கேட்ட நபரிடம் ‘எங்க வேணாலும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கோ’ என ஊழியர் திமிர் பேச்சு!
தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபாட்டில்களுக்கு அரசு நிர்ணயித்த விலையை விட கூடுதலாக 10 ரூபாய் வசூலிப்பது தொடர்கதையாகி வருகிறது. இந்நிலையில், கூடுதலாகப் பணம் வாங்கிய ஊழியரிடம் நுகர்வோர் ஒருவர் நியாயம் கேட்கும் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுபாட்டிலுக்கு கூடுதலாக 10 ரூபாய் வாங்கிய ஊழியரிடம், "அரசாங்கம் ஒழுங்கா சம்பளம் தரலன்னா வேலைக்கு வராதீங்க, வீட்டுக்கு போங்க! உனக்கு எதுக்கு நான் எக்ஸ்ட்ரா 10 ரூபாய் கொடுக்கணும்? உங்கள மாதிரி ஆளுகளால தான் கவர்மெண்டுக்கு கெட்டப் பேரு" என்று அந்த நபர் ஆவேசமாகக் கேள்வி எழுப்பினார். ஆனால், அதற்கு சற்றும் பயப்படாத அந்த டாஸ்மாக் பணியாளர், மிகவும் கூலாக "நீங்க எங்க வேணாலும் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கோங்க" என்று திமிராகப் பதிலளித்துள்ளார்.
அரசு ஊழியர்களின் இத்தகைய அலட்சியமான போக்கும், சட்ட விரோத கூடுதல் வசூலும் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தவறு செய்யும் ஊழியர்கள் மீது டாஸ்மாக் நிர்வாகம் கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Edited by Siva
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தமிழக சட்டமன்ற பேரவையில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின்போது, முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் அதிரடி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் அவர்கள், எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்துப் பேச தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே அவையிலிருந்த திமுகவினரை நிலைகுலைய செய்தார்.