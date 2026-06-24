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  4. Ariyalur Action: ₹10 Lakh Fine Imposed on Contractor Over New Bus Stand Water Leakage
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Last Updated : Wednesday, 24 June 2026 (08:51 IST)

கட்டிய சில வாரங்களில் புதிய பேருந்து நிலைய நீர் கசிவு.. அரியலூர் ஒப்பந்ததாரருக்கு ரூ.10 லட்சம் அபராதம்! கலெக்டர் அதிரடி

அரியலூர்
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (08:48 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (08:51 IST)
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அரியலூரில் கட்டி முடிக்கப்பட்டு சில வாரங்களே ஆன புதிய பேருந்து நிலையத்தின் சுவர்களில் நீர் கசிவு ஏற்பட்ட விவகாரம், தற்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பேருந்து நிலைய சுவர்களில் தண்ணீர் கசிவது குறித்து பொதுமக்கள் தொடர்ந்து புகார்களைத் தெரிவித்து வந்தனர். இதனையடுத்து, நகராட்சி அதிகாரிகள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்  ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
 
இந்த ஆய்வின் போது, கட்டுமான பணியில் அலட்சியமாக செயல்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து, சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்த நிறுவனத்திற்கு ரூ.10 லட்சம் அபராதம் விதித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். மேலும், பேருந்து நிலையத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நீர் கசிவை உடனடியாகச் சரிசெய்ய வேண்டும் என்றும் அந்த நிறுவனத்திற்குக் கடுமையான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
 
பொதுமக்களின் புகாரை ஏற்று, மாவட்ட கலெக்டரே நேரடியாக வந்து ஆய்வு நடத்தி, உடனடியாக அபராதம் விதித்த இந்த செயல் அரியலூர் பகுதி மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தற்போதைய புதிய ஆட்சியில் மட்டுமே இவ்வளவு விரைவான மற்றும் நேர்மையான நடவடிக்கைகள் சாத்தியம் என்றும், முந்தைய திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில் இதுபோன்ற அதிரடிகள் நடந்ததே இல்லை என்றும் அப்பகுதி மக்கள் தங்களின் கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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