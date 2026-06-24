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கட்டிய சில வாரங்களில் புதிய பேருந்து நிலைய நீர் கசிவு.. அரியலூர் ஒப்பந்ததாரருக்கு ரூ.10 லட்சம் அபராதம்! கலெக்டர் அதிரடி
அரியலூரில் கட்டி முடிக்கப்பட்டு சில வாரங்களே ஆன புதிய பேருந்து நிலையத்தின் சுவர்களில் நீர் கசிவு ஏற்பட்ட விவகாரம், தற்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பேருந்து நிலைய சுவர்களில் தண்ணீர் கசிவது குறித்து பொதுமக்கள் தொடர்ந்து புகார்களைத் தெரிவித்து வந்தனர். இதனையடுத்து, நகராட்சி அதிகாரிகள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
இந்த ஆய்வின் போது, கட்டுமான பணியில் அலட்சியமாக செயல்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து, சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்த நிறுவனத்திற்கு ரூ.10 லட்சம் அபராதம் விதித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். மேலும், பேருந்து நிலையத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நீர் கசிவை உடனடியாகச் சரிசெய்ய வேண்டும் என்றும் அந்த நிறுவனத்திற்குக் கடுமையான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
பொதுமக்களின் புகாரை ஏற்று, மாவட்ட கலெக்டரே நேரடியாக வந்து ஆய்வு நடத்தி, உடனடியாக அபராதம் விதித்த இந்த செயல் அரியலூர் பகுதி மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தற்போதைய புதிய ஆட்சியில் மட்டுமே இவ்வளவு விரைவான மற்றும் நேர்மையான நடவடிக்கைகள் சாத்தியம் என்றும், முந்தைய திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில் இதுபோன்ற அதிரடிகள் நடந்ததே இல்லை என்றும் அப்பகுதி மக்கள் தங்களின் கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர்.
Edited by Siva
9 முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு குறி.. வேட்டையை தொடங்குகிறார் அருண் ஐபிஎஸ்..
தமிழக அரசியல் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்களில் "அமைச்சர் வேட்டை" என்ற அதிரடி நடவடிக்கை தற்போதைய முதன்மை விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. திமுகவைச் சேர்ந்த 9 முக்கிய அமைச்சர்களின் முறைகேடுகள் மற்றும் ஊழல் புகார்கள் அடங்கிய ரகசியக் கோப்புகள் மிகத் தீவிரமாகத் தயாராகி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த ஒட்டுமொத்தப் பெரிய நவடிக்கையை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநரான அருண் அவர்கள் முன்னின்று தலைமை தாங்கி நடத்தி வருகிறார்.
என்எல்சி மற்றும் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் சேர்ந்து உருவாக்கும் புதிய நிறுவனம்.. தமிழ்நாட்டுக்கு ஜாக்பாட்...
தமிழகத்தில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டு முயற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. பொதுத்துறை நிறுவனமான என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் , இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஒரு புதிய கூட்டு நிறுவனத்தை உருவாக்க ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இந்த உடன்படிக்கையின்படி, தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் பசுமை ஆற்றல் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட உள்ளன.
மாஸ்டர் ரெய்டு ஸ்டார்ட்!.. திமுக அமைச்சர்களின் ஊழலை தோண்டும் முதல்வர் விஜய்!..
கிளாம்பாக்கம் வரை மெட்ரோ.. சாலை, மெட்ரோ இரண்டுக்கும் ஒரே இரண்டடுக்கு மேம்பாலம்.. தமிழக அரசு திட்டம்..
சென்னை ஜிஎஸ்டி சாலையில் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையம் முதல் செட்டிப்புண்ணியம் வரை அமையவிருந்த 18.4 கி.மீ நீள மேம்பால திட்டம் ஒரு வருடம் வரை தாமதமாக வாய்ப்புள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் ஒற்றை அடுக்கு மேம்பாலமாக அமைக்க ஏற்கனவே விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது தமிழக அரசு இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்திடம் இதனை இரட்டை அடுக்கு மேம்பாலமாக மாற்றி வடிவமைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.