  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Are Students Here to Study or Work?": Education Officer Slams Government School Teachers for Making Kids Clean Garbage
Written By
Last Updated : Wednesday, 17 June 2026 (10:33 IST)

மாணவர்கள் படிக்க வர்றாங்களா? வேலை பார்க்க வர்றாங்களா? ஆசிரியர்களை லெப்ட் ரைட் வாங்கிய கல்வி அலுவலர்...

அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள்
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (10:30 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (10:33 IST)
google-news
சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம்புணரி அருகே உள்ள அரசுப்பள்ளி ஒன்றில், மாணவர்களை கொண்டு குப்பைகளை அகற்றிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்த தகவல் அறிந்து, சம்பந்தப்பட்ட பள்ளிக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு நடத்திய மாவட்ட கல்வி அலுவலர் தவறு செய்த ஆசிரியர்களை கடுமையாக எச்சரித்து 'லெப்ட் ரைட்' வாங்கியுள்ளார்.
 
ஆய்வின் போது ஆசிரியர்களை நோக்கிப் பேசிய அதிகாரி, "பசங்க இங்க படிக்க வராங்களா? இல்லை வேலை செய்ய வராங்களா? மாலை 4.10 மணிக்கு மேல் உங்களுக்கு என்ன வேலையோ, அதை நீங்கதானே செய்யணும்? மாணவர்களை வேலை வாங்க இது என்ன உங்களது சொந்த வீடா? இதெல்லாம் மன்னிக்க முடியாத குற்றம்" என்று மிக கோபமாக தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்தார்.
 
மேலும், "அரசுப்பள்ளிக்கு படிக்க வரும் மாணவர்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பின்னாலும் ஒவ்வொரு கஷ்டம் இருக்கு, அது உங்களுக்கு தெரியுமா? பி.இ.டி வகுப்புகளில் மாணவர்களை வேலை வாங்காமல், அவர்களை நல்லா விளையாட விடுங்க" என்று ஆசிரியர்களுக்கு கண்டிப்பான அறிவுரைகளை வழங்கினார்.
 
அரசுப் பள்ளியில் மாணவர்களை தவறாக பயன்படுத்திய ஆசிரியர்களுக்கு கல்வி அதிகாரி நேரில் வந்து டோஸ் விட்ட இந்த சம்பவம், அப்பகுதி மக்களிடையேயும் சமூக வலைத்தளங்களிலும் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

தங்கம் வாங்காதீங்க!.. மோடி சொல்லியும் மக்கள் கேட்கலயே!.. அட போங்கப்பா!...

தங்கம் வாங்காதீங்க!.. மோடி சொல்லியும் மக்கள் கேட்கலயே!.. அட போங்கப்பா!...பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அறிவுறுத்தலை தாண்டியும் இந்தியாவில் தங்கம் இறக்குமதி அதிகரித்திருக்கிறது.

பாகிஸ்தான் எங்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும்.. ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதியில் வெடித்த மக்கள் போராட்டம்...

பாகிஸ்தான் எங்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும்.. ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதியில் வெடித்த மக்கள் போராட்டம்...பாகிஸ்தான் அரசுக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதியில் வெடித்துள்ள மக்கள் போராட்டம், தற்போது அந்நாட்டுக்கு எதிரான ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் புரட்சியாக மாறியுள்ளது.

காங்கிரஸின் வியூக குழுவில் ஜான் ஆரோக்யசாமி?.. ராகுலிடம் விஜய் சொன்னது என்ன?..

காங்கிரஸின் வியூக குழுவில் ஜான் ஆரோக்யசாமி?.. ராகுலிடம் விஜய் சொன்னது என்ன?..நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கிய போது அவருக்கு அரசியல் ஆலோசகராக வந்தவர் ஜான் ஆரோக்கியசாமி.

பிரதமர் மோடி சொல்லியும் தங்கம் வாங்குவதை குறைக்காத இந்தியர்கள்.. இறக்குமதி அளவு அதிகரிப்பு...!

பிரதமர் மோடி சொல்லியும் தங்கம் வாங்குவதை குறைக்காத இந்தியர்கள்.. இறக்குமதி அளவு அதிகரிப்பு...!பிரதமர் மோடியின் பேச்சையும் மீறி, தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயருமோ என்ற அச்சத்தில் பொதுமக்கள் பலரும் மே மாதத்தில் தங்கத்தை வாங்கிக்குவித்துள்ளதாக மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, நாட்டின் தங்க இறக்குமதி மே மாதத்தில் 34 சதவீதம் அதிகரித்து, 3.42 பில்லியன் டாலராக உயர்ந்துள்ளது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

மாணவர்கள் படிக்க வர்றாங்களா? வேலை பார்க்க வர்றாங்களா? ஆசிரியர்களை லெப்ட் ரைட் வாங்கிய கல்வி அலுவலர்...

மாணவர்கள் படிக்க வர்றாங்களா? வேலை பார்க்க வர்றாங்களா? ஆசிரியர்களை லெப்ட் ரைட் வாங்கிய கல்வி அலுவலர்...சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம்புணரி அருகே உள்ள அரசுப்பள்ளி ஒன்றில், மாணவர்களை கொண்டு குப்பைகளை அகற்றிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்த தகவல் அறிந்து, சம்பந்தப்பட்ட பள்ளிக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு நடத்திய மாவட்ட கல்வி அலுவலர் தவறு செய்த ஆசிரியர்களை கடுமையாக எச்சரித்து 'லெப்ட் ரைட்' வாங்கியுள்ளார்.