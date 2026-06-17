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மாணவர்கள் படிக்க வர்றாங்களா? வேலை பார்க்க வர்றாங்களா? ஆசிரியர்களை லெப்ட் ரைட் வாங்கிய கல்வி அலுவலர்...
சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம்புணரி அருகே உள்ள அரசுப்பள்ளி ஒன்றில், மாணவர்களை கொண்டு குப்பைகளை அகற்றிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்த தகவல் அறிந்து, சம்பந்தப்பட்ட பள்ளிக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு நடத்திய மாவட்ட கல்வி அலுவலர் தவறு செய்த ஆசிரியர்களை கடுமையாக எச்சரித்து 'லெப்ட் ரைட்' வாங்கியுள்ளார்.
ஆய்வின் போது ஆசிரியர்களை நோக்கிப் பேசிய அதிகாரி, "பசங்க இங்க படிக்க வராங்களா? இல்லை வேலை செய்ய வராங்களா? மாலை 4.10 மணிக்கு மேல் உங்களுக்கு என்ன வேலையோ, அதை நீங்கதானே செய்யணும்? மாணவர்களை வேலை வாங்க இது என்ன உங்களது சொந்த வீடா? இதெல்லாம் மன்னிக்க முடியாத குற்றம்" என்று மிக கோபமாக தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்தார்.
மேலும், "அரசுப்பள்ளிக்கு படிக்க வரும் மாணவர்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பின்னாலும் ஒவ்வொரு கஷ்டம் இருக்கு, அது உங்களுக்கு தெரியுமா? பி.இ.டி வகுப்புகளில் மாணவர்களை வேலை வாங்காமல், அவர்களை நல்லா விளையாட விடுங்க" என்று ஆசிரியர்களுக்கு கண்டிப்பான அறிவுரைகளை வழங்கினார்.
அரசுப் பள்ளியில் மாணவர்களை தவறாக பயன்படுத்திய ஆசிரியர்களுக்கு கல்வி அதிகாரி நேரில் வந்து டோஸ் விட்ட இந்த சம்பவம், அப்பகுதி மக்களிடையேயும் சமூக வலைத்தளங்களிலும் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva
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மாணவர்கள் படிக்க வர்றாங்களா? வேலை பார்க்க வர்றாங்களா? ஆசிரியர்களை லெப்ட் ரைட் வாங்கிய கல்வி அலுவலர்...
சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம்புணரி அருகே உள்ள அரசுப்பள்ளி ஒன்றில், மாணவர்களை கொண்டு குப்பைகளை அகற்றிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்த தகவல் அறிந்து, சம்பந்தப்பட்ட பள்ளிக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு நடத்திய மாவட்ட கல்வி அலுவலர் தவறு செய்த ஆசிரியர்களை கடுமையாக எச்சரித்து 'லெப்ட் ரைட்' வாங்கியுள்ளார்.