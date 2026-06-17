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  4. Any Airport Project in Chennai Will Impact the Environment Due to the City's Unique Geography
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Last Updated : Wednesday, 17 June 2026 (11:41 IST)

சென்னையின் எந்த பகுதியில் விமான நிலையம் அமைத்தாலும் அது ஆபத்து தான்: புவியியல் வல்லுனர்கள்

airport
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (11:40 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (11:41 IST)
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சென்னையின் எந்த பகுதியில் புதிய விமான நிலைய திட்டம் தொடங்கப்பட்டாலும், அது அந்த பகுதியின் சுற்றுச்சூழலில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதுதான் தற்போதைய நிதர்சனமான உண்மை என புவியியல் வல்லுனர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
 
 சென்னையின் புவியியல் அமைப்பு அத்தகைய ஒரு தனித்துவமான சூழலைக் கொண்டது என்றும், நீர்நிலைகள், சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் விவசாய நிலங்கள் நிறைந்த சென்னையின் புறநகர்ப் பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் மாபெரும் உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள், இயற்கையின் சமநிலையைக் குலைக்கின்றன என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
விமான நிலையம் போன்ற ஒரு மெகா திட்டத்திற்குப் பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் தேவைப்படுகின்றன. இதற்காக பரந்த அளவில் நிலங்களை ஆக்கிரமிக்கும்போது, அங்குள்ள இயற்கை வடிகால்கள் அடைபட்டு, பருவமழைக்காலங்களில் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வரலாறு காணாத வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட வழிவகுக்கிறது. மேலும், பல்லுயிர் பெருக்கம் கொண்ட பகுதிகள் அழிக்கப்படுவதால் பறவைகள், விலங்கினங்களின் வாழ்விடங்கள் கேள்விக்குறியாகின்றன.
 
பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் போக்குவரத்து தேவைகளுக்காக புதிய விமான நிலையங்கள் அவசியமாக இருந்தாலும், சென்னையின் பலவீனமான புவியியல் சூழலை கருத்தில் கொண்டு திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும். முறையான சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு செய்யப்படாமல், நீர்நிலைகளை அழித்து உருவாக்கப்படும் எந்தவொரு திட்டமும் எதிர்காலத்தில் சென்னைக்கு மிகப்பெரிய சுற்றுச்சூழல் பேரிடராகவே முடியும்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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