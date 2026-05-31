  4. Another Success After Cotton Tax Waiver: Union Minister Shivraj Chouhan Releases ₹10000 Crores For PMAYG Rural Housing, Benefiting Tamil Nadu
Last Updated : Sunday, 31 May 2026 (10:33 IST)

ரூ.10,000 கோடி விடுவித்த மத்திய அரசு.. இணக்கமாக இருந்த தமிழக அரசுக்கு கிடைத்த வெற்றி..!

பருத்தி இறக்குமதி வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, மத்திய அரசிடமிருந்து தமிழகத்திற்கு மற்றுமொரு மிகப்பெரிய நிதி உதவி கிடைத்துள்ளது. ஏழை எளிய மக்களின் கிராமப்புற வீட்டு வசதிக்காக, பிரதமரின் ஊரக குடியிருப்புத் திட்டத்தின் (PMAYG) கீழ் மத்திய அரசு தற்பொழுது ரூ.10,000 கோடி நிதியை 12 மாநிலங்களுக்கு விடுவித்துள்ளது. அதில் தமிழ்நாடும் ஒன்று.
 
இந்த மாபெரும் நிதி ஒதுக்கீட்டு ஆணையை மத்திய ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌகான் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளார். இந்த நிதியுதவியின் மூலம் தமிழ்நாடு உட்பட இந்தியாவின் 12 மாநிலங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் பயனடைய உள்ளன. கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் ஏழை மக்களுக்குத் தரமான வீடுகளைக் கட்டித் தருவதற்கும், அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் இந்த நிதி முழுமையாகப் பயன்படுத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
மத்திய அரசின் இந்த அடுத்தடுத்த நிதி விடுவிப்புகள் மற்றும் மக்கள் நலத்திட்டங்கள், தமிழக வெற்றிக் கழக  அரசின் திறமையான நிர்வாகத்திற்கும், மத்திய அரசுடன் கொண்டுள்ள சுமுகமான அணுகுமுறைக்கும் கிடைத்த வெற்றியாகப் பார்க்கப்படுகிறது. 
 
பருத்தி வரி விலக்கு என்ற மிகப்பெரிய சாதனைக்கு பிறகு, தற்பொழுது கிராமப்புற ஏழைகளுக்கான இந்த ரூ.10,000 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு தவெக அரசின் நிர்வாக மைல்கல்லாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டம் தமிழகத்தின் கிராமப்புறக் கட்டமைப்பை அடுத்தகட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
அடிக்கடி வந்து சோதனை செய்வேன்: அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த பத்திரப்பதிவு துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்தமிழகத்தில் உள்ள சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் இனி அடிக்கடி திடீர் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத் துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் அதிரடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

திருவள்ளுவரின் காவி உடை.. நடிகை கஸ்தூரியின் சாட்டையடி பதிவு:திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை அணிந்த விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் இதுகுறித்த சர்ச்சைக்கு நடிகை கஸ்தூரி தனது ட்விட்டரில் ஒரு பதிவை செய்துள்ளார். அதில் அவர் கூறியுள்ளதாவது:

ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூவரை வெட்டிய போதை ஆசாமி.. திமுக பெண் கவுன்சிலர் மகன் கைது..தமிழகத்தின் மயிலாடுதுறை பகுதியில் அரங்கேறியுள்ள ஒரு கொடூரமான வன்முறை சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மயிலாடுதுறையில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று நபர்கள், போதை ஆசாமியால் ஓட ஓட விரட்டி அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் தற்பொழுது மாவட்டத்தையே உலுக்கியுள்ளது.

ஒரு வார்த்தை சொல்லியி்ருந்தா விஜய் வீடு தேடி வந்திருப்பார்!.. பிரேமலதா பேட்டி!...2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்து தேமுதிக தேர்தலை சந்தித்தது. தேமுதிகவுக்கு 10 சட்டசபை தொகுதிகளும், ஒரு எம்பி தொகுதியும் ஒதுக்கப்பட்டது.

நாளை திருச்சியில் முதல்வர்!.. என்னப் பேசப்போகிறார் விஜய்?..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி மலர்ந்திருக்கிறது. தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.