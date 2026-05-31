ரூ.10,000 கோடி விடுவித்த மத்திய அரசு.. இணக்கமாக இருந்த தமிழக அரசுக்கு கிடைத்த வெற்றி..!
பருத்தி இறக்குமதி வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, மத்திய அரசிடமிருந்து தமிழகத்திற்கு மற்றுமொரு மிகப்பெரிய நிதி உதவி கிடைத்துள்ளது. ஏழை எளிய மக்களின் கிராமப்புற வீட்டு வசதிக்காக, பிரதமரின் ஊரக குடியிருப்புத் திட்டத்தின் (PMAYG) கீழ் மத்திய அரசு தற்பொழுது ரூ.10,000 கோடி நிதியை 12 மாநிலங்களுக்கு விடுவித்துள்ளது. அதில் தமிழ்நாடும் ஒன்று.
இந்த மாபெரும் நிதி ஒதுக்கீட்டு ஆணையை மத்திய ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌகான் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளார். இந்த நிதியுதவியின் மூலம் தமிழ்நாடு உட்பட இந்தியாவின் 12 மாநிலங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் பயனடைய உள்ளன. கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் ஏழை மக்களுக்குத் தரமான வீடுகளைக் கட்டித் தருவதற்கும், அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் இந்த நிதி முழுமையாகப் பயன்படுத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின் இந்த அடுத்தடுத்த நிதி விடுவிப்புகள் மற்றும் மக்கள் நலத்திட்டங்கள், தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் திறமையான நிர்வாகத்திற்கும், மத்திய அரசுடன் கொண்டுள்ள சுமுகமான அணுகுமுறைக்கும் கிடைத்த வெற்றியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
பருத்தி வரி விலக்கு என்ற மிகப்பெரிய சாதனைக்கு பிறகு, தற்பொழுது கிராமப்புற ஏழைகளுக்கான இந்த ரூ.10,000 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு தவெக அரசின் நிர்வாக மைல்கல்லாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டம் தமிழகத்தின் கிராமப்புறக் கட்டமைப்பை அடுத்தகட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva
