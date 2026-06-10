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அரசு கேபிளில் இருந்து 3 சேனல்கள் நீக்கமா? தவெக அரசின் விளக்கத்திற்கு அண்ணாமலை பதில்..
அரசு கேபிள் ஒளிபரப்பிலிருந்து 3 செய்தி சேனல்கள் நீக்கம் என்பது தவறான தகவல் என தவெக அரசு விளக்கம் அளித்துள்ள நிலையில் இதுகுறித்து அண்ணாமலை தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:
குறிப்பிட்ட மூன்று ஊடகங்களின் ஒளிபரப்பும் தடைப்பட்டுள்ளது என்பதை ஒப்புக்கொண்டமைக்கு முதலில் நன்றி. அது எப்படி, தவெக ஆட்சியின் அவலநிலையை வெளிப்படுத்தும் ஊடகங்களுக்கு மட்டும், செட்டாப் பாக்ஸில் தொழில்நுட்பப் பிரச்சினைகள் வரும்?
பொய்களையும், புரட்டுகளையும், மக்கள் மத்தியில் உண்மை என நம்பவைக்க, கடந்த திமுக ஆட்சியில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த TN Fact Check வலைத்தளக் கணக்கு, தவெக ஆட்சியிலும் அதே வேலையைத் தொடர்கிறது.
இது மாற்றம் இல்லை. கன்னத்தில் மரு மட்டும் ஒட்டிக் கொண்டு வந்த, அதே டெய்லர் அதே வாடகை ஏமாற்று வேலை.
Edited by Siva
தவெக அமைச்சரை எதிர்த்து காங்கிரஸ் வேட்பாளர் புகார் மனு.. என்ன நடந்தது?
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கிள்ளியூர் தொகுதி சட்டப்பேரவை தேர்தலில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்டு வென்ற தற்போதைய சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமாரின் வெற்றியை செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி, அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளர் சபீன் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும் ஆட்சியருமான மு.பிரதாப்பிடம் புகார் மனு அளித்துள்ளார்.
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அரசு கேபிளில் இருந்து 3 சேனல்கள் நீக்கமா? தவெக அரசின் விளக்கத்திற்கு அண்ணாமலை பதில்..
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட அமெரிக்க ஹெலிகாப்டர்.. குவைத் மீது ஈரான் தாக்குதல்.. மீண்டும் பதட்டத்தில் வளைகுடா..
மேற்காசியாவில் பதற்றம் உச்சமடைந்து வரும் வேளையில், குவைத்தில் உள்ள அல்-சலேம் தளத்தை ஈரான் இலக்கு வைத்துள்ளதாக அதிர்ச்சித் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த தாக்குதல் பிராந்தியத்தில் பெரும் போர் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையேயான பேச்சுவார்த்தைகளின் தற்போதைய நிலை குறித்து வாஷிங்டன் தரப்பில் தீவிர ஆலோசனைகள் நடந்து வருகின்றன.