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2031-ம் ஆண்டு அண்ணாமலை தான் முதல்வர்.. மாநாட்டில் பங்கேற்க வந்த பெண் பேட்டி..
'We The Leaders' அமைப்பின் சார்பாக நடைபெற்ற முதல் மாநாட்டில், அந்த அமைப்பை சேர்ந்த பெண் உறுப்பினர் ஒருவர் அளித்த பேட்டி அரசியல் வட்டாரங்களில் கவனத்தை பெற்றுள்ளது. இந்த மாநாட்டில் பேசிய அவர், 2031-ம் ஆண்டு நடைபெறவிருக்கும் தேர்தலில் அண்ணாமலை தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பார் என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
தற்போது ஆட்சியில் இருக்கும் த.வெ.க அரசுக்கு செயல்படுவதற்கு போதிய கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய அவர், மாநிலத்தின் தற்போதைய சூழல் குறித்து தனது கருத்துகளை பகிர்ந்துகொண்டார். குறிப்பாக, தமிழகத்தில் போதைப் பொருட்களின் புழக்கம் அதிகரித்துள்ளதாலும், அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்தும் அவர் மிகுந்த கவலையை வெளிப்படுத்தினார். இந்த நிலை மாற வேண்டுமானால், மாற்றம் என்பது மக்களிடமிருந்தே தொடங்க வேண்டும் என்றும் அவர் அந்த பேட்டியில் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், இடைத்தேர்தல்களில் போட்டியிடவில்லை என்றாலும், வரவிருக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் 'We The Leaders' அமைப்பு சார்பில் தீவிரமாக போட்டியிட திட்டமிட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.
அண்ணாமலையின் தலைமையில் இயங்கும் இந்த அமைப்பின் முதல் மாநாடு, வரவிருக்கும் தேர்தல்களுக்கான அவர்களின் அரசியல் நகர்வுகளை உணர்த்துவதாக அமைந்துள்ளது. தமிழக அரசியலில் அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு செல்ல அண்ணாமலை மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் தயாராகி வருவதையே இந்த நிகழ்வு காட்டுகிறது.
Edited by Siva