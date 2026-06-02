’அண்ணாமலை அன்பு கூட்டம்’ என்ற பெயரில் நற்பணி மன்றம்.. கோவையில் பரபரப்பு..
தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை, பாஜகவிலிருந்து விலகி தனது சொந்த அரசியல் கட்சியை தொடங்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாக வெளியாகும் தகவல்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
டெல்லியில் பாஜக தேசிய பொதுச்செயலாளர் பி.எல். சந்தோஷ் மற்றும் நிதின் நபின் ஆகியோரை சந்தித்து பேசிய அண்ணாமலை, தனக்கு வழங்கப்பட்ட மத்திய பொறுப்புகள் அல்லது ராஜ்யசபா எம்பி பதவி போன்ற அனைத்து சலுகைகளையும் நிராகரித்துள்ளதாக தெரிகிறது.
அதிமுக உடனான கூட்டணி மற்றும் திராவிட அரசியலுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டில் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகளே அண்ணாமலையின் இந்த முடிவுக்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது. மேலும், தமிழக வெற்றி கழகம் உள்ளிட்ட தற்போதைய எந்தவொரு திராவிட அல்லது பிராந்திய கட்சியிலும் இணைய போவதில்லை என்பதில் அவர் உறுதியாக உள்ளார். மாறாக, தேசியவாத கொள்கையை முன்னிறுத்தி ஒரு புதிய சுதந்திரமான அரசியல் கட்சியைத் தமிழ்நாட்டில் தொடங்க அவர் ஆயத்தமாகி வருகிறார்.
கோயம்புத்தூரில் அண்ணாமலையின் ஆதரவாளர்கள் ஒட்டியுள்ள போஸ்டர்களும், 'அண்ணாமலை அன்பு கூட்டம்' என்ற நற்பணி மன்றத்தின் மூலம் புதிய உறுப்பினர்கள் சேர்க்கப்பட்டு வருவதும் இந்த வதந்திகளை உறுதிப்படுத்துகின்றன.
Edited by Siva
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களை, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ப.சிதம்பரம் இன்று தலைமை செயலகத்தில் நேரில் சந்தித்து பேசியுள்ளார். தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு நடைபெற்ற இந்த உயர்மட்ட சந்திப்பு, தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பையும் பல்வேறு விவாதங்களையும் கிளப்பியுள்ளது.