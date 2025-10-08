புதன், 8 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 8 அக்டோபர் 2025 (10:24 IST)

வழக்கறிஞரை தாக்குவதா? விசிக கட்சியினருக்கு அண்ணாமலை கடும் கண்டனம்..!

வழக்கறிஞரை தாக்குவதா? விசிக கட்சியினருக்கு அண்ணாமலை கடும் கண்டனம்..!
இந்தியத் தலைமை நீதிபதி பி.ஆர். கவாய் மீதான தாக்குதலுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திவிட்டு திரும்பிய வி.சி.க. கட்சியினர், ஓர் வழக்கறிஞரை தாக்கியதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதனையடுத்து, தமிழக முன்னாள் பா.ஜ.க. தலைவர் அண்ணாமலை விசிகவை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
 
அண்ணாமலை தனது X (முன்னர் ட்விட்டர்) பக்கத்தில், "விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் குண்டர்கள், காரை தட்டிய ஓட்டுநரை கேள்வி கேட்ட ஒரு வழக்கறிஞரை தாக்கியுள்ளனர்," என்று குற்றம் சாட்டியதோடு, சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட காரில் திருமாவளவன் பயணித்ததாகவும் கூறினார்.
 
சமூக ஊடகங்களில் பரவும் வீடியோவில், ஒரு சிறிய மோதலுக்கு பிறகு ஸ்கூட்டரில் இருந்த நபர் தாக்குதலுக்குள்ளாவதை காண முடிகிறது. காவல்துறை தலையிட்டு அவரை மீட்பதும் பதிவாகியுள்ளது.
 
"தலைமை நீதிபதி மீதான தாக்குதலை கண்டித்துப் போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டு திரும்பிய உடனேயே, திருமாவளவனின் குழுவினர் ஒரு வழக்கறிஞரை தாக்கியது முரண்பாடானது" என்று அண்ணாமலை குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
சமீபத்தில், தலைமை நீதிபதி கவாய் மீது நீதிமன்றத்தில் காலணி வீச முயன்ற சம்பவம் தேசிய அளவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இந்த பின்னணியிலேயே, இந்த வழக்கறிஞர் தாக்குதல் விவகாரத்தை அண்ணாமலை கடுமையாக சாடியுள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

இனி அனைத்து தேர்தல்களிலும் புதிய நடைமுறைகள்! தேர்தல் ஆணையம் புதிய அதிரடி!

இனி அனைத்து தேர்தல்களிலும் புதிய நடைமுறைகள்! தேர்தல் ஆணையம் புதிய அதிரடி!வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப வசதிகளை பயன்படுத்தி தேர்தலை மேலும் பாதுகாப்பாக நடத்த தேவையான புதிய நடைமுறைகளை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

ரயில் பயணிகளுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி: முன்பதிவு டிக்கெட்டின் தேதியை இனி ஆன்லைனில் மாற்றலாம்!

ரயில் பயணிகளுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி: முன்பதிவு டிக்கெட்டின் தேதியை இனி ஆன்லைனில் மாற்றலாம்!ரயில் பயணிகளின் வசதியை மேம்படுத்தும் வகையில், முன்பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட்களின் பயண தேதியை ஆன்லைனில் மாற்றுவதற்கான புதிய வசதியை இந்திய ரயில்வே அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. ரயில்வே சேவைகளை டிஜிட்டல் மயமாக்கும் இந்த சேவை, 2026 ஜனவரி மாதத்திற்குள் தொடங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

6 வயது மகளை லட்சுமி தேவியாக பூஜை செய்து வழிபட்ட பெற்றோர்.. ஆதரவும் எதிர்ப்பும்..!

6 வயது மகளை லட்சுமி தேவியாக பூஜை செய்து வழிபட்ட பெற்றோர்.. ஆதரவும் எதிர்ப்பும்..!குழந்தை துஷ்பிரயோகம் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த, நடியா மாவட்டத்தை சேர்ந்த பள்ளி ஆசிரியர் அர்ஜுன் பக்ஷி மற்றும் அவரது மனைவி ஜூமா பக்ஷி ஆகியோர் ஒரு நெகிழ்ச்சியான செயலை செய்துள்ளனர். ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சி சர்ச்சைக்குள்ளாகியுள்ளது.

தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் டெங்கு பாதிப்பு.. 3 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்..!

தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் டெங்கு பாதிப்பு.. 3 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்..!ஒவ்வொரு ஆண்டும் மழைக்காலம் தொடங்கும் போது டெங்கு நோயும் கூடவே வரும் நிலையில், இந்த ஆண்டும் டெங்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், எனவே பொதுமக்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் சுகாதாரத் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

10 மாவட்டங்களில் வெளுக்க போகும் கனமழை.. குடையில்லாமல் வெளியே செல்லாதீர்கள்..!

10 மாவட்டங்களில் வெளுக்க போகும் கனமழை.. குடையில்லாமல் வெளியே செல்லாதீர்கள்..!தமிழகத்தில் இன்று 10 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com