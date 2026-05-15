அண்ணாமலையின் அனல் பறக்கும் விமர்சனம்: சனாதன தர்மம் குறித்த அரசியல் மோதல்
தமிழக அரசியலில் 'சனாதன தர்மம்' குறித்த விவாதங்கள் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளன. சமீபத்தில் தமிழக பாஜக மாநிலத் தலைவர் கே. அண்ணாமலை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஆளுங்கட்சியினரை மிகக் காரசாரமாகச் சாடியுள்ளார். "இந்த புளிச்சுப் போன விளக்கத்தை இன்னும் எத்தனை முறை சொல்லுவீங்க?" என்ற கேள்வியோடு தொடங்கும் அவரது பதிவு, சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
சனாதன தர்மமும், இந்து மதமும் வெவ்வேறானவை என்று கூறித் தப்பிக்க முயலும் அரசியல்வாதிகளுக்கு அண்ணாமலை நேரடி சவால் விடுத்துள்ளார். சித்தாந்த ரீதியாக அவர்கள் போற்றும் தலைவர்களே, இவை இரண்டும் ஒன்றுதான் எனக் கூறியுள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். மேலும், "நீங்கள் உண்மையான தைரியம் மிக்கவர்கள் என்றால், தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போதே 'சனாதனத்தை ஒழிப்போம்' என்று மக்களிடம் நேரடியாகச் சொல்லியிருக்க வேண்டியதுதானே?" என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
தேர்தல் நேரத்தில் வாக்குகளுக்காக அமைதி காத்துவிட்டு, அதிகாரத்திற்கு வந்தபின் இத்தகைய கருத்துக்களைப் பேசுவது சந்தர்ப்பவாத அரசியல் என அவர் விமர்சிக்கிறார். "அப்போது உங்கள் குருநாதரை உடன் அழைத்துச் செல்ல வண்டியில் இடமில்லையா?" என்ற அவரது நக்கல் கலந்த கேள்வி, எதிர்க்கட்சியினரைச் சங்கடத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்த விவாதம் தமிழக அரசியலில் ஆன்மீகத்திற்கும் நாத்திகத்திற்கும் இடையிலான நீண்டகாலப் போராட்டத்தின் அடுத்த கட்டமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
தேசிய அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அவர்கள் தார்மீகப் பொறுப்பேற்று விளக்கம் அளித்துள்ளார். வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக மே 3-ஆம் தேதி நடந்த தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு, மறு தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த முக்கியமான விளக்கம் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், மாநிலத்தின் முதுகெலும்பாகத் திகழும் வேளாண் துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் குறித்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று விரிவான ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் காவிரி நதிநீர் விவகாரம், மேகதாது அணை விவகாரங்கள் மற்றும் ஜூன் 12-ம் தேதி மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறப்பது போன்ற முக்கிய முடிவுகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.