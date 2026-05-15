  த‌மிழக‌ம்
  4. Annamalai's Sharp Critique: The Heated Debate Over Sanatana Dharma in Tamil Nadu Politics
Last Updated : Friday, 15 May 2026 (09:28 IST)

அண்ணாமலையின் அனல் பறக்கும் விமர்சனம்: சனாதன தர்மம் குறித்த அரசியல் மோதல்

அண்ணாமலை
Publish: Fri, 15 May 2026 (09:26 IST) Updated: Fri, 15 May 2026 (09:28 IST)
தமிழக அரசியலில் 'சனாதன தர்மம்' குறித்த விவாதங்கள் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளன. சமீபத்தில் தமிழக பாஜக மாநிலத் தலைவர் கே. அண்ணாமலை தனது ட்விட்டர்  பக்கத்தில் ஆளுங்கட்சியினரை மிகக் காரசாரமாகச் சாடியுள்ளார். "இந்த புளிச்சுப் போன விளக்கத்தை இன்னும் எத்தனை முறை சொல்லுவீங்க?" என்ற கேள்வியோடு தொடங்கும் அவரது பதிவு, சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
 
சனாதன தர்மமும், இந்து மதமும் வெவ்வேறானவை என்று கூறித் தப்பிக்க முயலும் அரசியல்வாதிகளுக்கு அண்ணாமலை நேரடி சவால் விடுத்துள்ளார். சித்தாந்த ரீதியாக அவர்கள் போற்றும் தலைவர்களே, இவை இரண்டும் ஒன்றுதான் எனக் கூறியுள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். மேலும், "நீங்கள் உண்மையான தைரியம் மிக்கவர்கள் என்றால், தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போதே 'சனாதனத்தை ஒழிப்போம்' என்று மக்களிடம் நேரடியாகச் சொல்லியிருக்க வேண்டியதுதானே?" என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
 
தேர்தல் நேரத்தில் வாக்குகளுக்காக அமைதி காத்துவிட்டு, அதிகாரத்திற்கு வந்தபின் இத்தகைய கருத்துக்களைப் பேசுவது சந்தர்ப்பவாத அரசியல் என அவர் விமர்சிக்கிறார். "அப்போது உங்கள் குருநாதரை உடன் அழைத்துச் செல்ல வண்டியில் இடமில்லையா?" என்ற அவரது நக்கல் கலந்த கேள்வி, எதிர்க்கட்சியினரைச் சங்கடத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்த விவாதம் தமிழக அரசியலில் ஆன்மீகத்திற்கும் நாத்திகத்திற்கும் இடையிலான நீண்டகாலப் போராட்டத்தின் அடுத்த கட்டமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
