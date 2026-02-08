ஞாயிறு, 8 பிப்ரவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 8 பிப்ரவரி 2026 (10:09 IST)

கமலஹாசன் தன்னுடைய தவறை திருத்திக் கொள்வார் என்று நினைக்கிறேன்.. அண்ணாமலை பேட்டி

annamalai
மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் பேச்சு குறித்து நடிகர் கமல்ஹாசன் முன்வைத்த விமர்சனங்களுக்கு, முன்னாள் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை விளக்கம் அளித்துள்ளார். 
 
நிர்மலா சீதாராமன் தமிழ் மொழி குறித்துப் பேசியது மற்றொருவரின் கருத்தை மேற்கோள் காட்டித்தான் என்றும், அது அவரது சொந்தக் கருத்து அல்ல என்றும் அண்ணாமலை சுட்டிக்காட்டினார்.
 
இதைச் சரியாக புரிந்துகொள்ளாமல் கமல்ஹாசன் விமர்சித்துள்ளதாகவும், இந்நேரம் அவர் தனது தவறை உணர்ந்திருப்பார் என நம்புவதாகவும் அண்ணாமலை தெரிவித்தார். மேலும், அடுத்த முறை நாடாளுமன்றத்தில் பேசும்போது கமல்ஹாசன் உண்மையை வெளிப்படையாக தெரிவிப்பார் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
 
தொடர்ந்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அண்ணாமலை, "ஓபிஎஸ் எங்களை விட்டு எங்கும் செல்லவில்லை, அவர் எங்களுடன்தான் இருக்கிறார்; பாஜகவை விட்டு வெளியேறும் எண்ணம் தனக்கு எப்போதும் இல்லை" என்று உறுதியாகக் கூறினார்.  
 
