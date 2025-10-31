வெள்ளி, 31 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 31 அக்டோபர் 2025 (17:07 IST)

ஓபிஎஸ், டிடிவி, செங்கோட்டையன் சந்திப்புக்கு அண்ணாமலை காரணமா? அவரே அளித்த விளக்கம்..!

ஓபிஎஸ், டிடிவி, செங்கோட்டையன் சந்திப்புக்கு அண்ணாமலை காரணமா? அவரே அளித்த விளக்கம்..!
பசும்பொன்னில் நடந்த தேவர் குருபூஜை நிகழ்வில், ஓ. பன்னீர்செல்வம் , டிடிவி தினகரன், மற்றும் செங்கோட்டையன் ஆகியோர் ஒன்றாக இணைந்து மரியாதை செலுத்தினர். இந்த சந்திப்பு குறித்து பேசிய பாஜக மாநில முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை, இதற்கு தான் காரணம் அல்ல என்று மறுத்துள்ளார்.
 
கோவையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "மூவரும் ஒருங்கிணைந்ததற்கு நான் காரணமா? நான் வாய் திறந்தால் எல்லாவற்றையும் பேசிவிடுவேன்; ஆனால், அமித்ஷாவுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியால் லட்சுமண ரேகையை தாண்டவில்லை" என்று கூறினார்.
 
திமுக அரசு மீதும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்த அண்ணாமலை, உள்ளாட்சி துறை மற்றும் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர்கள் மீதான புகார்களை மறைக்கவே, முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பிரதமர் மோடியின் பேச்சை திரித்து கூறுவதாகவும் குற்றம் சாட்டினார். மேலும், வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தை திமுக எதிர்ப்பது சரியல்ல என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Mahendran

மண்டல பூஜை, மகர விளக்கு திருவிழாவை முன்னிட்டு சபரிமலைக்கு சிறப்பு பேருந்துகள்.. தேதி அறிவிப்பு..!

மண்டல பூஜை, மகர விளக்கு திருவிழாவை முன்னிட்டு சபரிமலைக்கு சிறப்பு பேருந்துகள்.. தேதி அறிவிப்பு..!சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மண்டல பூஜை மற்றும் மகர விளக்கு திருவிழா நடைபெறவிருப்பதை அடுத்து, தமிழகத்திலிருந்து ஐயப்ப பக்தர்கள் கோவிலுக்கு சென்று வரச் சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

சென்னை கடற்கரையில் நான்கு பெண்களின் சடலங்கள்.. அதில் ஒருவர் கல்லூரி மாணவியா?

சென்னை கடற்கரையில் நான்கு பெண்களின் சடலங்கள்.. அதில் ஒருவர் கல்லூரி மாணவியா?சென்னை கடற்கரையில் நான்கு பெண்களின் சடலங்கள் ஒதுங்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எம்.எல்.ஏ ஆகாமலேயே அமைச்சரானார் முகமது அசாரூதின்.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!

எம்.எல்.ஏ ஆகாமலேயே அமைச்சரானார் முகமது அசாரூதின்.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் அசாருதீன், தெலுங்கானா அமைச்சராக இன்று பதவியேற்று கொண்டதைத் தொடர்ந்து அவருக்கு பலரும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

திமுகவில் இருக்கும் பாதி பேர் தமிழர்களே அல்ல.. தமிழிசை செளந்திரராஜன்

திமுகவில் இருக்கும் பாதி பேர் தமிழர்களே அல்ல.. தமிழிசை செளந்திரராஜன்பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலின்போது, "திமுக ஆளும் தமிழ்நாட்டில் பீகார் தொழிலாளர்கள் அவமதிக்கப்படுகின்றனர்" என்று பிரதமர் மோடி பேசியது, முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் உட்படப் பலரின் கடும் கண்டனத்துக்கு உள்ளானது.

தாவூத் இப்ராஹிம் தீவிரவாதி அல்ல.. துறவியாக மாறிய பிரபல நடிகையின் பேச்சால் சர்ச்சை..!

தாவூத் இப்ராஹிம் தீவிரவாதி அல்ல.. துறவியாக மாறிய பிரபல நடிகையின் பேச்சால் சர்ச்சை..!மும்பைக் குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் தேடப்படும் தாதா தாவூத் இப்ராஹிம் குறித்து பாலிவுட் நடிகையாக இருந்து துறவியாக மாறிய மம்தா குல்கர்னி பேசியதாக எழுந்த சர்ச்சை பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com