செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025 (07:45 IST)

எனக்கு மாறுபட்ட கருத்து இருந்தாலும் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் ஈபிஎஸ் தான்: அண்ணாமலை

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிதான் என்று முன்னாள் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெளிவாக அறிவித்துள்ளது அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு, கடந்த சில ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் பாஜகவை ஆட்சிக்கு கொண்டு வருவோம் என்று அவர் கூறி வந்த நிலைப்பாட்டில் இருந்து மாறுபட்டுள்ளது.
 
அமித் ஷா, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிதான் என்று ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தார். அதை மீண்டும் வலியுறுத்திய அண்ணாமலை, "எனக்கு மாறுபட்ட கருத்து இருந்தாலும், கட்சியின் முடிவுக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பதே பாஜக தொண்டர்களின் கடமை" என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும், "கட்சியின் கருத்துதான் எனது கருத்து" என்று அவர் விளக்கமளித்தார். இதன் மூலம், தனிப்பட்ட விருப்பங்களை விட கட்சி முடிவுகளுக்கு அவர் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதாகத் தெரிகிறது.
 
அதிமுகவுடன் கூட்டணி குறித்துப் பேசும்போது, எடப்பாடி பழனிசாமியை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக அண்ணாமலை ஏற்றுக்கொண்டது, அந்த கூட்டணிக்கு ஒரு நேர்மறையான விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த அறிவிப்பு, கூட்டணிக்குள் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி, இரு கட்சிகளும் இணைந்து செயல்படுவதற்கு தயாராக உள்ளன என்பதை காட்டுகிறது.
 
Edited by Siva
 

நாளை முதல் கூடுதல் 25% வரி.. பாதாளத்திற்கு செல்லும் இந்திய பங்குச்சந்தை..!

நாளை முதல் கூடுதல் 25% வரி.. பாதாளத்திற்கு செல்லும் இந்திய பங்குச்சந்தை..!அமெரிக்கா, இந்தியாவுக்கு விதித்த கூடுதல் 25% வரி நாளை முதல் அமலுக்கு வர இருப்பதாக அதிகாரபூர்வ உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த செய்தி இந்திய பங்குச்சந்தையில் கடும் சரிவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால், முதலீட்டாளர்கள் பெரும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

ரூ. 117.06 கோடி மோசடி செய்த பிரபல தொழிலதிபர்.. அதிரடியாக கைது செய்த அமலாக்கத்துறை..!

ரூ. 117.06 கோடி மோசடி செய்த பிரபல தொழிலதிபர்.. அதிரடியாக கைது செய்த அமலாக்கத்துறை..!கனரா வங்கியில் ரூ. 117.06 கோடி மோசடி செய்ததாக கூறப்படும் பணமோசடி வழக்கில், தொழிலதிபர் அமித் அசோக் தேபதே என்பவரை அமலாக்கத்துறை கைது செய்துள்ளது.

நாளை முதல் இந்திய பொருட்களுக்கு அமெரிக்கா 25% கூடுதல் வரி விதிப்பு: ட்ரம்பின் உத்தரவு அமல்..

நாளை முதல் இந்திய பொருட்களுக்கு அமெரிக்கா 25% கூடுதல் வரி விதிப்பு: ட்ரம்பின் உத்தரவு அமல்..ரஷ்யாவுடன் இந்தியா தொடர்ந்து வர்த்தகம் செய்வதை கண்டிக்கும் வகையில், அமெரிக்கா, இந்திய பொருட்களுக்கு 25% கூடுதல் வரி விதித்து அதிகாரபூர்வமான பொது அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த புதிய வரி, ஆகஸ்ட் 27, நள்ளிரவு 12:01 மணி முதல் அமலுக்கு வரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்வெளிக்கு முதலில் சென்றது அனுமன் என்பதில் என்ன தவறு? தமிழிசை கேள்வி..!

விண்வெளிக்கு முதலில் சென்றது அனுமன் என்பதில் என்ன தவறு? தமிழிசை கேள்வி..!விண்வெளிக்கு முதலில் சென்றது அனுமன் தான்" என அனுராக் தாக்கூர் கூறிய கருத்தில் என்ன தவறு என்று தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது நாடு முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அறிவியல் பூர்வமாக விண்வெளிப் பயணம் குறித்த தகவல்கள் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த கருத்து பெரும் விவாத பொருளாக மாறியுள்ளது.

நாளை முதல் மந்தைவெளி பேருந்து நிலையம் இடமாற்றம்.. மாதாந்திர பயணச்சீட்டு விற்பனை மையமும் மாற்றம்..!

நாளை முதல் மந்தைவெளி பேருந்து நிலையம் இடமாற்றம்.. மாதாந்திர பயணச்சீட்டு விற்பனை மையமும் மாற்றம்..!சென்னை, மந்தைவெளி பேருந்து நிலையம் நவீனமயமாக்கப்படும் பணிகள் காரணமாக நாளை அதாவது ஆகஸ்ட் 27 முதல் தற்காலிகமாக மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com