வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026 (12:59 IST)

ரஜினியாலே முடியல.. விஜய் எம்மாத்திரம்?!.. அண்ணாமலை பேட்டி!..

annamalai vijay
நடிகர் ரஜினி 25 வருடங்களாக தனது திரைப்படங்களில் அரசியல் தொடர்பான வசனங்களையும், காட்சிகளையும் வைத்தார். மேலும் நான் அரசியலுக்கு வருவதை கடவுள்தான் முடிவு செய்வார். எல்லாம் கடவுளின் கையில் இருக்கிறது என்றெல்லாம் தொடர்ந்து தத்துவங்கள் சொல்லி வந்தார்..

ரஜினி எப்படியும் அரசியலுக்கு வருவார் என அவரின் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள்.. ஆனால் தனது உடல் நிலையை காரணம் காட்டி அரசியலுக்கு வர மாட்டேன் என சொல்லி நழுவினார் ரஜினி. அரசியலில் வெற்றி பெறுவதற்கான களத்தை நம்மால் அமைக்க முடியாது என கருதியதே ரஜினி அந்த முடிவை எடுக்க காரணம் என சொன்னார்கள் விபரமறிந்தவர்கள்.

தற்போது நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார்.. ரஜினியைப் போல் பின் வாங்காமல் அரசியல் களத்தில் களமாடி வருகிறார். ஆளும் திமுகவையும் ஆண்ட அதிமுகவையும் அவர் விமர்சிக்க துவங்கியிருக்கிறார்.. 2020 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தோற்கும் எனவும் அவர் தொடர்ந்து பேசி வருகிறார்...

இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை ‘விஜய் தொடர்ந்து அரசியலில் ஈடுபட்டு அடுத்த 3 வருடங்களில் தேர்தலை சந்தித்தால் அது வேறு.. ஆனால் 50 நாட்களில் தேர்தல் வரும் நிலையில் சிறிய கட்டமைப்பு, குறைந்த அளவு தலைவர்களை வைத்து வெற்றி பெறுவது கடினம்.. ரசிகர் மன்றங்கள் உங்களை சந்தோஷப்படுத்தும், உற்சாகப்படுத்துமே தவிர வீடு வீடாக சென்று தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்யாது.. ரஜினிகாந்த் அதற்கு பெரிய உதாரணம்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்..

திமுகவுக்கு 35.8 %.. விஜய்க்கு 19.2 %... வெளியான கருத்துக்கணிப்பு...

திமுகவுக்கு 35.8 %.. விஜய்க்கு 19.2 %... வெளியான கருத்துக்கணிப்பு...தமிழக சட்டசபை தேர்தல் இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் நடக்கவிருக்கிறது..

பொய் பேசி ஒரு கூட்டம் என்னை ஒழிக்கப் பார்க்கிறது!.. ராமதாஸ் வேதனை!...

பொய் பேசி ஒரு கூட்டம் என்னை ஒழிக்கப் பார்க்கிறது!.. ராமதாஸ் வேதனை!...பாட்டாளி மக்கள் கட்சி என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கியவர் டாக்டர் ராமதாஸ்.

இன்று வங்கதேசத்தின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தேர்தல்: ஷேக் ஹசீனாவுக்கு பிந்தைய புதிய அரசியல் விடியல்!

இன்று வங்கதேசத்தின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தேர்தல்: ஷேக் ஹசீனாவுக்கு பிந்தைய புதிய அரசியல் விடியல்!வங்கதேசத்தில் இன்று ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க பொதுத்தேர்தல் பலத்த பாதுகாப்புடன் நடைபெற்று வருகிறது.

ரூ.1800 கோடிக்கு விற்பனையான பிரபல பாடகியின் இசைத்தொகுப்பு: ஆச்சரியத்தில் இசை உலகம்..!

ரூ.1800 கோடிக்கு விற்பனையான பிரபல பாடகியின் இசைத்தொகுப்பு: ஆச்சரியத்தில் இசை உலகம்..!பாப் இசை உலகில் 'பாப் இளவரசி' என்று புகழப்படுபவர் பிரிட்னி ஸ்பியர்ஸ். இவர் தற்போது தனது ஒட்டுமொத்த இசைத்தொகுப்பின் உரிமைகளையும் Primary Wave என்ற நிறுவனத்திற்கு விற்பனை செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஒரே வலையில் சிக்கிய 9 லட்சம் மதிப்புடைய மீன்கள்.. மீனவர்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி..!

ஒரே வலையில் சிக்கிய 9 லட்சம் மதிப்புடைய மீன்கள்.. மீனவர்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி..!இலங்கையின் காரதீவு கடற்பகுதியில் உள்ளூர் மீனவர்களின் வலையில் ஒரே நாளில் டன் கணக்கில் மீன்கள் மொத்தமாக சிக்கியது பெரும் ஆச்சரியத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com