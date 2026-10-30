சிறையில் வீட்டு உணவு கேட்டு அன்பில் மகேஷ் மனு!
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் மற்றும் பல்வேறு அரசு அனுமதிகளைப் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி ரூ.100 கோடிக்கும் அதிகமாக பணம் வசூலிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட முன்னாள் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியை 5 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி போலீசார் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், பள்ளிகளைத் தரம் உயர்த்துவதற்கான அனுமதி, டிடிசிபி உள்ளிட்ட சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளைப் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி பள்ளி நிர்வாகங்களிடம் இருந்து பெரும் தொகை வசூலிக்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது. இதன் அடிப்படையில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த வழக்கில் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியின் பெயரும் சேர்க்கப்பட்டது. இதையடுத்து அவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் கோரி மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார். ஆனால், வழக்கின் விசாரணை ஆரம்ப கட்டத்தில் இருப்பதையும் பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பான விவரங்களைக் கண்டறிய வேண்டியிருப்பதையும் சுட்டிக்காட்டி அவரது முன்ஜாமீன் மனுவை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
முன்ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, கடந்த அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி சென்னை அமைந்தகரையில் இருந்த அன்பில் மகேஷை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர். பின்னர் அவரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு மருத்துவப் பரிசோதனைக்குப் பிறகு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். அவரை நவம்பர் 6-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதைத் தொடர்ந்து, அன்பில் மகேஷ் புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இந்த நிலையில், வழக்கு தொடர்பாக அன்பில் மகேஷிடம் மேலும் விசாரணை நடத்த வேண்டியிருப்பதாகக் கூறி, அவரை **5 நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி** விசாரணை அதிகாரிகள் சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
வழக்கில் இடம்பெற்றதாகக் கூறப்படும் பணப்பரிமாற்றங்கள், பணம் சென்ற இடம் மற்றும் இதில் வேறு யாருக்காவது தொடர்பு உள்ளதா என்பது உள்ளிட்ட விவரங்கள் குறித்து விசாரிக்க வேண்டியிருப்பதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்கக் கோரும் மனு நீதிமன்றத்தின் பரிசீலனையில் உள்ளது.
இதற்கிடையே, புழல் சிறையில் தனக்கு வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட உணவை வழங்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கோரி அன்பில் மகேஷ் தரப்பில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. தனக்கு உடல்நலப் பிரச்சினை இருப்பதாகவும், எண்ணெய் இல்லாத உணவு தேவைப்படுவதாகவும் அவரது தரப்பில் ஏற்கெனவே தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. சிறையில் மற்ற கைதிகளுக்கு வழங்கப்படுவது போன்ற சப்பாத்தியே தனக்கும் வழங்கப்படுவதாகவும், அதை சாப்பிட முடியவில்லை என்றும் அவர் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.