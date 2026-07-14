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  4. Analysis of DMK’s Defeat in the 2026 Assembly Elections
Written By Webdunia
Last Updated : Tuesday, 14 July 2026 (14:15 IST)

தொண்டர்களை மதிக்க தெரியாத குறுநில மன்னர்கள்.. தேர்தல் தோல்வி காரணங்களை ஸ்டாலினுக்கு கொடுத்த குழு...

mk stalin
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (14:15 IST)
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2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தி.மு.க அடைந்த தோல்வியை தொடர்ந்து, அக்கட்சியின் தலைவர் ஸ்டாலின் அதன் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார். தோல்விக்கான காரணங்களை ஆய்வு செய்ய 38 பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டு, மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டமும் நடத்தப்பட்டது. 
 
கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களிடம் கருத்துகள் பெறப்பட்டதுடன், ஆன்லைன் மற்றும் சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாகவும் பொதுமக்களிடமிருந்து சுமார் 5 லட்சம் கருத்துகள் திரட்டப்பட்டன.
 
இந்த கருத்துகளை தாமே நேரில் படித்ததாக குறிப்பிட்ட ஸ்டாலின், முன்னாள் அமைச்சர்களின் செயல்பாடுகள் குறித்த கடுமையான விமர்சனங்கள் அதில் இடம்பெற்றிருந்ததை உணர்ந்தார். தி.மு.க ஆட்சியில் அமைச்சர்கள் குறுநில மன்னர்களை போல செயல்பட்டதாகவும், தொண்டர்களுக்கும் அமைச்சர்களுக்கும் இடையே தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் கீழ்மட்ட நிர்வாகிகளிடமிருந்து அதிருப்திகள் எழுந்தன. 
 
கருணாநிதி காலத்தில் இருந்த கிளை கழக செயலாளர்களின் முக்கியத்துவம், தற்போதைய ஆட்சியில் கீழ்மட்ட நிர்வாகிகளுக்கு வழங்கப்படவில்லை என்ற ஆதங்கமும் பரவலாக வெளிப்பட்டது. தொண்டர்களின் மனக்குறைகளை கவனிக்க தவறியதும், தேர்தல் பணிகளில் தொண்டர்கள் அதிருப்தியுடன் பங்கேற்றதும் தி.மு.க-வின் வீழ்ச்சிக்கு முக்கிய காரணங்களாக அமைந்தன.
 
 
Edited by Siva

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