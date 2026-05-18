தொடர்புடைய செய்திகள்
- ஃபீல் பண்ணாதீங்க!.. இப்பவும் நம்ம ஆட்சிதான்!. முக ஸ்டாலின் பேச்சு...
- விஜய் யாருன்னு இன்னும் ஒரு வருஷத்துல தெரியும்! - அமைச்சர் சிடி நிர்மல்குமார்
- விஜய் பற்றி ஒரு விவசாயி சொன்ன வார்த்தை!. எல்லாரும் ஷாக் ஆயிட்டாங்க!.. மிஷ்கின் பேட்டி!..
- விஜய்யின் அசுர வேகம்.. தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் திமுக திணறல்.. நடைப்பயணம் செல்கிறாரா உதயநிதி?
- அடுத்தடுத்து அதிமுக நிர்வாகிகளை நீக்கும் ஈபிஎஸ்.. மீண்டும் ஆலோசனை செய்யும் வேலுமணி, எஸ்பி சண்முகம்..!
கூண்டோடு தவெகவுக்கு மாறிய அமமுக நிர்வாகிகள்!.. டிடிவி தினகரன் ஷாக்!..
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதல்வராகியுள்ளார். திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்களின் ஆதரவில் விஜய் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறார். எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவுக்காக விஜய் காத்திருந்தபோது அமமுக எம்எல்ஏ காமராஜ் தவெகவுக்கு ஆதரவளிக்க முன் வந்தார். அவரின் ஆதரவு கடிதத்தை தவெக தரப்பும் ஆளுநரிடம் கொடுத்தது. ஆனால் அதில் உண்மையில்லை.. அது ஒரு போலி கடிதம் என அமமுக தலைவர் டிடிவி தினகரன் செய்தியாளிடம் கூறினார்..
சட்டசபையில் முதல்வர் விஜய் நம்பிக்கை தீர்மானம் கொண்டு வந்த போது காமராஜ் எம்.எல்.ஏ விஜய்க்கு ஆதரவாக வாக்களித்தார். அதோடு விஜய் பாராட்டியும் பேசியிருந்தார். இதனால், அவரை கட்சியிலிருந்து டிடிவி தினகரன் நீக்கினார். மேலும், அமமுக எம்.எல்.ஏ காமராஜுக்கு விஜய் அமைச்சர் பதவி கொடுத்தால் சிபிஐ வழக்கு தொடர்வேன் என டிடிவி தினகரன் எச்சரித்திருக்கிறார்.
இந்நிலையில் திருவள்ளூர் மத்திய மாவட்ட அமமுக நிர்வாகிகள் கூண்டோடு ராஜினாமா செய்துவிட்டு மாவட்ட செயலாளர். வேதாச்சலம் தலைமையில் தவெகவில் இணைந்துவிட்டனர். அதுவும் விசில் எடுத்தபடியே அவர்கள் தவெகவில் இணைந்ததாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது. இது டிடிவி தினகரனுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.
சட்டசபையில் முதல்வர் விஜய் நம்பிக்கை தீர்மானம் கொண்டு வந்த போது காமராஜ் எம்.எல்.ஏ விஜய்க்கு ஆதரவாக வாக்களித்தார். அதோடு விஜய் பாராட்டியும் பேசியிருந்தார். இதனால், அவரை கட்சியிலிருந்து டிடிவி தினகரன் நீக்கினார். மேலும், அமமுக எம்.எல்.ஏ காமராஜுக்கு விஜய் அமைச்சர் பதவி கொடுத்தால் சிபிஐ வழக்கு தொடர்வேன் என டிடிவி தினகரன் எச்சரித்திருக்கிறார்.
இந்நிலையில் திருவள்ளூர் மத்திய மாவட்ட அமமுக நிர்வாகிகள் கூண்டோடு ராஜினாமா செய்துவிட்டு மாவட்ட செயலாளர். வேதாச்சலம் தலைமையில் தவெகவில் இணைந்துவிட்டனர். அதுவும் விசில் எடுத்தபடியே அவர்கள் தவெகவில் இணைந்ததாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது. இது டிடிவி தினகரனுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.