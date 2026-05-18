  த‌மிழக‌ம்
கூண்டோடு தவெகவுக்கு மாறிய அமமுக நிர்வாகிகள்!.. டிடிவி தினகரன் ஷாக்!..

Publish: Mon, 18 May 2026 (12:02 IST) Updated: Mon, 18 May 2026 (12:07 IST)
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதல்வராகியுள்ளார். திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்களின் ஆதரவில் விஜய் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறார். எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவுக்காக விஜய் காத்திருந்தபோது அமமுக எம்எல்ஏ காமராஜ் தவெகவுக்கு ஆதரவளிக்க முன் வந்தார். அவரின் ஆதரவு கடிதத்தை தவெக தரப்பும் ஆளுநரிடம் கொடுத்தது. ஆனால் அதில் உண்மையில்லை.. அது ஒரு போலி கடிதம் என அமமுக தலைவர் டிடிவி தினகரன் செய்தியாளிடம் கூறினார்..

சட்டசபையில் முதல்வர் விஜய் நம்பிக்கை தீர்மானம் கொண்டு வந்த போது காமராஜ் எம்.எல்.ஏ விஜய்க்கு ஆதரவாக வாக்களித்தார். அதோடு விஜய் பாராட்டியும் பேசியிருந்தார். இதனால், அவரை கட்சியிலிருந்து டிடிவி தினகரன் நீக்கினார். மேலும், அமமுக எம்.எல்.ஏ காமராஜுக்கு விஜய் அமைச்சர் பதவி கொடுத்தால் சிபிஐ வழக்கு தொடர்வேன் என டிடிவி தினகரன் எச்சரித்திருக்கிறார்.

இந்நிலையில் திருவள்ளூர் மத்திய மாவட்ட அமமுக நிர்வாகிகள் கூண்டோடு ராஜினாமா செய்துவிட்டு மாவட்ட செயலாளர். வேதாச்சலம் தலைமையில் தவெகவில் இணைந்துவிட்டனர். அதுவும் விசில் எடுத்தபடியே அவர்கள் தவெகவில் இணைந்ததாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது. இது டிடிவி தினகரனுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

