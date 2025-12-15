திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025 (11:15 IST)

யாருடன் கூட்டணி? முடிவை பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி அறிவிப்பேன்: டிடிவி தினகரன்

யாருடன் கூட்டணி? முடிவை பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி அறிவிப்பேன்: டிடிவி தினகரன்
அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், வரவிருக்கும் தேர்தலுக்கான கூட்டணி இறுதி முடிவை எடுப்பதற்கு பிப்ரவரி மாதம் வரை கால அவகாசம் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். 
 
தஞ்சாவூரில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், கூட்டணி குறித்த முழு விவரம் வரும் பிப்ரவரி 23 ஆம் தேதி உறுதியாக அறிவிக்கப்படும் என்று கூறினார். தற்போதுள்ள அரசியல் நிலவரத்தில் தமிழகத்தில் நான்கு முனை போட்டி நிலவுவதை சுட்டிக்காட்டிய தினகரன், அமமுக இடம்பெறும் கூட்டணி நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கை இருப்பதாக தெரிவித்தார். இந்த முடிவு, தனது கட்சியின் தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளின் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.
 
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து பிரிந்து சென்ற கட்சிகள் மீண்டும் இணைவது குறித்து எழுந்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், அது நயினார் நாகேந்திரனின் சொந்த கருத்து என்றும், அமமுகவின் நிலைப்பாடு குறித்து இன்னும் ஒன்றரை மாதத்தில் அனைவரும் புரிந்துகொள்வார்கள் என்றும் கூறினார்.
 
மேலும், அம்மாவின் தொண்டர்கள் ஒரே அணியில் இணைந்தால் தான் சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியும் என்றும், அமமுக வெற்றி கூட்டணியில் இணையும் என்றும் தினகரன் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
 
Edited by Mahendran

இன்று முதல் தமிழகத்தில் மீண்டும் மழை.. சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை..!

இன்று முதல் தமிழகத்தில் மீண்டும் மழை.. சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை..!தமிழகத்தில் இன்று முதல் டிசம்பர் 20-ஆம் தேதி வரை மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

மக்கள் பிரச்சனையை விட மெஸ்ஸி வருகை பெரியதா? ராகுல் காந்திக்கு மத்திய அமைச்சர் கண்டனம்..!

மக்கள் பிரச்சனையை விட மெஸ்ஸி வருகை பெரியதா? ராகுல் காந்திக்கு மத்திய அமைச்சர் கண்டனம்..!மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, தெலங்கானா மக்களின் கவலைகளை விட, கால்பந்து நட்சத்திர வீரர் ஒருவருக்கே முக்கியத்துவம் அளிப்பதாக மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் பண்டி சஞ்சய் குமார் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

அமித்ஷாவிடம் 65 தொகுதிகள் கொண்ட பட்டியல்.. நயினார் நாகேந்திரன் அளித்தாரா?

அமித்ஷாவிடம் 65 தொகுதிகள் கொண்ட பட்டியல்.. நயினார் நாகேந்திரன் அளித்தாரா?தமிழகத்தில் பாஜக - அதிமுக கூட்டணி ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், பாஜக அதிமுகவிடமிருந்து 65 தொகுதிகள் கேட்க திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

பங்குச்சந்தையில் கடும் சரிவு: சென்செக்ஸ், நிஃப்டி புள்ளிகள் வீழ்ச்சி

பங்குச்சந்தையில் கடும் சரிவு: சென்செக்ஸ், நிஃப்டி புள்ளிகள் வீழ்ச்சிமும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் இன்று கடும் சரிவை கண்டுள்ளது. இதனால் முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

ரூ.1 லட்சத்தை நெருங்கிவிட்டது தங்கம் விலை.. இன்னும் 320 ரூபாய் தான்..

ரூ.1 லட்சத்தை நெருங்கிவிட்டது தங்கம் விலை.. இன்னும் 320 ரூபாய் தான்..தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில், சமீப காலமாக தங்கம் விலை உச்சத்திற்கு சென்றது என்பதைப் பார்த்தோம்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com