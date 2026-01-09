வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (08:50 IST)

எடப்பாடியை அடுத்து அமித்ஷாவை சந்தித்த டிடிவி தினகரன்.. என்.டி.ஏ கூட்டணியில் அமமுக?

எடப்பாடியை அடுத்து அமித்ஷாவை சந்தித்த டிடிவி தினகரன்.. என்.டி.ஏ கூட்டணியில் அமமுக?
தமிழக அரசியலில் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், டெல்லியில் எடப்பாடி பழனிசாமியை தொடர்ந்து, அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரனை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா நேரில் அழைத்து ஆலோனை நடத்தியுள்ளார். 
 
இந்த திடீர் சந்திப்பு அதிமுக-பாஜக கூட்டணியில் அமமுக இணைவதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் கருதுகின்றன. கடந்த தேர்தல்களில் வாக்குகள் சிதறியதால் ஏற்பட்ட இழப்பை சரிசெய்ய, பிரிந்து கிடக்கும் அதிமுகவின் பல்வேறு பிரிவுகளை ஓரணியில் திரட்ட பாஜக மேலிடம் விரும்புவதே இந்த சந்திப்பின் முக்கிய நோக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
தென் மாவட்டங்களில் அமமுகவிற்கு இருக்கும் கணிசமான வாக்கு வங்கியை பயன்படுத்திக்கொள்ள அமித்ஷா திட்டமிட்டுள்ளார். எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் தினகரனுக்கும் இடையே நிலவும் கருத்து வேறுபாடுகளை களைந்து, ஒரு வலுவான மெகா கூட்டணியை உருவாக்குவது குறித்து இந்த சந்திப்பில் விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது. 
 
ஒருவேளை அமமுக இந்த கூட்டணியில் இணைந்தால், அது திமுகவின் வெற்றி வாய்ப்புகளுக்கு பெரும் சவாலாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

அமித்ஷா போட்ட ஆர்டர்!.. ஆடிப்போன பழனிச்சாமி!.. டெல்லியில் நடந்தது என்ன?....

அமித்ஷா போட்ட ஆர்டர்!.. ஆடிப்போன பழனிச்சாமி!.. டெல்லியில் நடந்தது என்ன?....2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே இருக்கும் நிலையில் தமிழக அரசியல் சூடுபிடிக்க துவங்கியிருக்கிறது.

நாங்க நினைச்சிருந்தா விஜய் வெளியவே வந்திருக்க முடியாது!.. ஹெச்.ராஜா ராக்ஸ்....

நாங்க நினைச்சிருந்தா விஜய் வெளியவே வந்திருக்க முடியாது!.. ஹெச்.ராஜா ராக்ஸ்....நடிகர் விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு இதுவரை தணிக்கை சான்றிதழ் கொடுக்கப்படவில்லை.

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில்: ஆஃப்லைன் டிக்கெட்டுகள் நிறுத்தம்.. இனி முழுமையாக ஆன்லைன் டிக்கெட் மட்டுமே..!

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில்: ஆஃப்லைன் டிக்கெட்டுகள் நிறுத்தம்.. இனி முழுமையாக ஆன்லைன் டிக்கெட் மட்டுமே..!திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் பக்தர்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

விமானங்களில் இனி பவர் பேங்க் எடுத்துச் செல்ல முடியாதா? புதிய கட்டுப்பாடு

விமானங்களில் இனி பவர் பேங்க் எடுத்துச் செல்ல முடியாதா? புதிய கட்டுப்பாடுவிமானப் பயணத்தின்போது பவர் பேங்க் பயன்படுத்துவதற்கு இந்திய விமான போக்குவரத்து இயக்குநரகம் புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.

திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம்.. உச்சநீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனு தாக்கல்..!

திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம்.. உச்சநீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனு தாக்கல்..!திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவதற்கு அனுமதி அளித்து உயர்நீதிமன்றம் சமீபத்தில் தீர்ப்பளித்தது. இந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com