வியாழன், 8 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 8 ஜனவரி 2026 (19:24 IST)

அமித்ஷா போட்ட ஆர்டர்!.. ஆடிப்போன பழனிச்சாமி!.. டெல்லியில் நடந்தது என்ன?....

eps amit shah
2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே இருக்கும் நிலையில் தமிழக அரசியல் சூடுபிடிக்க துவங்கியிருக்கிறது. அதிமுக- பாஜக கூட்டணி ஏற்கனவே உறுதியான நிலையில் சமீபத்தில் பாமகவும் அந்த கூட்டணியில் இணைந்தது. அந்த கட்சிக்கு 18 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.


இந்த முறை எப்படி எப்படியாவது திமுகவை தோற்கடிக்க வேண்டுமென பழனிச்சாமி மற்றும் அமித்ஷா இருவருமே நினைக்கிறார்கள். எனவே அதற்கு ஏற்ப கூட்டணியை பலப்படுத்தும் வேலைகள் நடந்து வருகிறது. அதனால் தேமுதிக, ஓபிஎஸ், டிடிவி போன்ற எல்லோரும் என்.டி.ஏ கூட்டணியில் இருக்கவேண்டும் என அமித்ஷா நினைக்கிறாராம்.

டிடிவி தினகரன் தனியாக அரசியல் கட்சி நடத்திருப்பதால் எடப்பாடிக்கு அதில் பிரச்சனை இல்லை
. ஆனால் ஓபிஎஸ்ஐ அவர் ஏற்பாரா என்பதுதான் பலரின் கேள்வியாக இருக்கிறது. இந்நிலையில்தான், நேற்று முன்தினம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி டெல்லி சென்று அமித்ஷாவை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது பாஜக கூட்டணிக்கு 50 சீட் கொடுக்க வேண்டும் என அமித்ஷா எடப்பாடி பழனிச்சாமியிடம் கூறினராம். அந்த 50 சீட்களில் பாஜக மூலமாக கூட்டணிக்கு வரும் கட்சிகளுக்கு பிரித்துக் கொடுக்க திட்டமிட்டிருக்கிறார்களாம். அதாவது டிடிவி தினகரனுக்கெல்லாம் பாஜகதான் எவ்வளவு தொகுதி என பிரித்துக்கொடுக்கும் என்கிறார்கள். அனேகமாக தேமுதிகவும் இந்த கூட்டணியில் இணையும் எனத்தெரிகிறது.

அதோடு இந்த முறை கூட்டணி ஆட்சி நடைபெற வேண்டும் எனவும் அமித்ஷா சொன்னதால் பதில் சொல்ல முடியாமல் அமைதியாக இருந்திருக்கிறார் பழனிச்சாமி என்கிறது டெல்லி வட்டாரம். தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இதுவரை கூட்டணி ஆட்சி என்பது நடந்ததே இல்லை. ஆனால், அதிமுகவுக்கும் வேறு வழியில்லை என்கிறார்கள். மேலும், அமித்ஷா 50 தொகுதிகளை கேட்டாலும் 40 தொகுதிகள் வரை பாஜகவுக்கு ஒதுக்க வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில்: ஆஃப்லைன் டிக்கெட்டுகள் நிறுத்தம்.. இனி முழுமையாக ஆன்லைன் டிக்கெட் மட்டுமே..!

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில்: ஆஃப்லைன் டிக்கெட்டுகள் நிறுத்தம்.. இனி முழுமையாக ஆன்லைன் டிக்கெட் மட்டுமே..!திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் பக்தர்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

விமானங்களில் இனி பவர் பேங்க் எடுத்துச் செல்ல முடியாதா? புதிய கட்டுப்பாடு

விமானங்களில் இனி பவர் பேங்க் எடுத்துச் செல்ல முடியாதா? புதிய கட்டுப்பாடுவிமானப் பயணத்தின்போது பவர் பேங்க் பயன்படுத்துவதற்கு இந்திய விமான போக்குவரத்து இயக்குநரகம் புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.

திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம்.. உச்சநீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனு தாக்கல்..!

திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம்.. உச்சநீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனு தாக்கல்..!திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவதற்கு அனுமதி அளித்து உயர்நீதிமன்றம் சமீபத்தில் தீர்ப்பளித்தது. இந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின.

ரூ. 4.58 கோடியில் கன்னிமாரா நூலகம் புதுப்பிப்பு.. துணை முதல்வர் உதயநிதி திறந்து வைத்தார்..!

ரூ. 4.58 கோடியில் கன்னிமாரா நூலகம் புதுப்பிப்பு.. துணை முதல்வர் உதயநிதி திறந்து வைத்தார்..!சென்னை எழும்பூரில் உள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க கன்னிமாரா பொது நூலகம், ரூ. 4.58 கோடி மதிப்பீட்டில் நவீன முறையில் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதுப்பிக்கப்பட்ட கட்டடத்தை தமிழக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார்.

ஏகாம்பரநாதர் கோயில் உற்சவர் சிலையில் தங்கமே இல்லை.. ஐஐடி கூறும் அதிர்ச்சி தகவல்..

ஏகாம்பரநாதர் கோயில் உற்சவர் சிலையில் தங்கமே இல்லை.. ஐஐடி கூறும் அதிர்ச்சி தகவல்..காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோவிலில் கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு செய்யப்பட்ட ஐம்பொன் சிலைகளில் ஒரு கிராம் கூட தங்கம் சேர்க்கப்படவில்லை என்பது தற்போது ஆதாரத்துடன் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com