வியாழன், 22 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 22 ஜனவரி 2026 (12:54 IST)

இனி விஜய் வந்தாலும் சேர்க்க வேண்டாம்.. என்.டி.ஏவில் இருக்குற கட்சி போதும்.. அமித்ஷா உறுதி?

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் வியூகங்கள் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடிக்கின்றன. சமீபத்தில் டெல்லியில் நடைபெற்ற உயர்மட்ட ஆலோசனைகளுக்கு பிறகு, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தமிழகத்தில் தற்போதைய கூட்டணியே போதுமானது என்ற முடிவுக்கு வந்துள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் செய்திகள் பரவுகின்றன. குறிப்பாக, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை கூட்டணியில் சேர்ப்பது குறித்து நிலவி வந்த ஊகங்களுக்கு இது ஒரு முற்றுப்புள்ளியாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில், பாமக, தேமுதிக மற்றும் தற்போது இணைந்துள்ள டிடிவி தினகரனின் அமமுக ஆகிய கட்சிகளுடன் ஒரு வலுவான கூட்டணி ஏற்கனவே கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. "திமுகவிற்கு எதிரான வாக்குகளைப் பிரிக்காமல், இருக்கும் பலத்தை ஒருங்கிணைப்பதே வெற்றிக்கு வழி" என்பது அமித்ஷாவின் கணக்காக உள்ளது. விஜய் தனது கட்சியை தனித்து அல்லது ஒரு 'மூன்றாவது அணி'யாக முன்னிறுத்த விரும்புவதால், அவருக்காக காத்திருக்காமல் இருக்கும் கூட்டணியை வலுப்படுத்துவதில் பாஜக தீவிரம் காட்டி வருகிறது.
 
இந்த அதிரடி முடிவின் மூலம், தமிழகத்தில் பாஜக-அதிமுக கூட்டணி ஒரு தெளிவான பாதையை நோக்கி பயணிக்க தொடங்கியுள்ளது. விஜய்யின் வருகைக்காக காத்திருந்தது போதும் என்றும், இனி களப்பணிகளில் கவனம் செலுத்தி ஏப்ரல் 2026-ல் ஆட்சியைப் பிடிப்பதே இலக்கு என்றும் அமித்ஷா உறுதியாக கூறியுள்ளதாக தெரிகிறது. இது விஜய்யின் அரசியல் நகர்வுகளுக்கு புதிய சவால்களை உருவாக்கும் அதேவேளையில், தமிழக அரசியல் களத்தை மும்முனைப் போட்டியாக மாற்றியுள்ளது.
 
Edited by Siva

