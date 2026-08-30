பரந்தூர் விமான நிலையம் கேன்சல் எதிரொலி.. மீனம்பாக்கத்தை விரிவுபடுத்த அரசு திட்டம்...
சென்னை விமான நிலைய விரிவாக்கம் குறித்த முக்கியமான ஆலோசனைகளை தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது.
பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் கைவிடப்பட்ட நிலையில், அதற்கு மாற்றாக தற்போதுள்ள மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்தையே மேலும் விரிவாக்கம் செய்வது குறித்து அரசு தீவிரமாகப் பரிசீலித்து வருகிறது.
இந்த விரிவாக்க நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக, சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து அதிகார அமைப்பு பொழிச்சலூர் மற்றும் தாரப்பாக்கம் வழியாக புதிய அணுகுசாலை அமைக்க பரிந்துரை செய்துள்ளது. மேலும், சென்னை விமான நிலையத்தை தாம்பரம் - மதுரவாயல் புறவழிச்சாலையுடன் நேரடியாக இணைக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் வாழும் மக்களுக்கு பெரிய அளவில் குடியிருப்புகள் பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் இந்த அணுகுசாலை திட்டம் மிகக் கவனமாக வடிவமைக்கப்படும்.
இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கும் வகையில், அடையாறு ஆற்றின் நீர்வரத்திற்குப் பாதகம் இல்லாத வகையில் மேம்பாலச் சாலை அமைக்கத் திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடுகள் முழுமையடையும் போது, சென்னை விமான நிலையத்தின் வருடாந்திர பயணிகள் கையாளும்திறன் 55 மில்லியனாக கணிசமாக உயரும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் மூலம் சென்னையின் போக்குவரத்து உள்கட்டமைப்பு அடுத்தகட்ட வளர்ச்சியை எட்டும்.
Edited by Siva