வியாழன், 7 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Webdunia
Last Updated : வியாழன், 7 மே 2026 (16:32 IST)

தவெக இடத்தில் திமுக இருந்திருந்தால் நடப்பதே வேறு: விஜய்க்கு பயமா? ஆளூர் ஷா நவாஸ்

aloor
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களைப் பெற்றுத் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த பிறகும், ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் முட்டுக்கட்டை போட்டு வருவது அரசியல் விவாதங்களைச் சூடாக்கியுள்ளது. இது குறித்து விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் பிரமுகர் ஆளூர் ஷா நவாஸ் தனது எக்ஸ்  தளத்தில் காரசாரமான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.
 
"தனிப்பெரும் கட்சியாக தவெக வந்த பிறகும், ஆட்சி அமைக்க இடையூறு செய்கிறார் ஆளுநர். இதை கண்டிக்க அஞ்சுகிறது தவெக" என்று அவர் விமர்சித்துள்ளார். மேலும், இதே 108 இடங்களை திமுக பெற்றிருந்து, ஆளுநர் இப்படி இழுத்தடித்திருந்தால், சட்டமன்றத்தில் ஆர்.என். ரவிக்கு நேர்ந்தது போன்ற கடும் எதிர்ப்புகளை அவர் சந்திக்க நேரிட்டிருக்கும் என்றும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
 
ஆளுநரை எதிர்ப்பது என்பது நேரடியாக பாஜகவை எதிர்ப்பதாகும் என்று குறிப்பிட்டுள்ள ஆளூர் ஷா நவாஸ், அத்தகைய எதிர்ப்பிற்கு தேவையான கொள்கை உறுதியும், துணிவும் விஜயிடம் உள்ளதா? என்ற வினாவையும் முன்வைத்துள்ளார். தனிப்பெரும் கட்சிக்கு ஆட்சி அமைக்க முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஜனநாயக விதியை ஆளுநர் மதிக்காத சூழலில், தவெக-வின் மௌனம் அவர்களின் அரசியல் நிலைப்பாட்டைச் சந்தேிக்க வைப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். 
 
ஆளுநர் மாளிகையை நோக்கி துணிச்சலாக கேள்வி எழுப்ப வேண்டிய தருணத்தில் விஜய் தயக்கம் காட்டுவது, அவரது எதிர்கால அரசியல் பயணத்தில் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற விவாதம் தற்போது மேலெழுந்துள்ளது.
 
Edited by Siva

கேரள காங்கிரஸ் தலைவர் வைத்திலிங்கம் ராஜினாமா? தமிழ்நாட்டில் எப்போது?

கேரள காங்கிரஸ் தலைவர் வைத்திலிங்கம் ராஜினாமா? தமிழ்நாட்டில் எப்போது?புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச சட்டமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி சந்தித்துள்ள வரலாறு காணாத படுதோல்வி, அக்கட்சியின் அகில இந்தியத் தலைமைக்கும், மாநில நிர்வாகிகளுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒரே ஒரு இடத்தில் வென்ற பாஜகவை ஆளுனர் ஆட்சி அமைக்க அழைக்க முடியுமா? ஜோதிமணி எம்பி கேள்வி..!

ஒரே ஒரு இடத்தில் வென்ற பாஜகவை ஆளுனர் ஆட்சி அமைக்க அழைக்க முடியுமா? ஜோதிமணி எம்பி கேள்வி..!தமிழக அரசியல் களத்தில் நிலவும் நெருக்கடியான சூழல் குறித்து கரூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி அவர்கள் ஆளுநரின் செயல்பாடுகளைக் கடுமையாகச் சாடி தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

விஜய்க்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு அளித்ததால், பாஜக ஆளுநர் மூலமாக குழப்பம் ஏற்படுத்துகிறது: திருமாவளவன்

விஜய்க்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு அளித்ததால், பாஜக ஆளுநர் மூலமாக குழப்பம் ஏற்படுத்துகிறது: திருமாவளவன்தமிழக அரசியலில் ஆட்சி அமைப்பதற்கான இழுபறி நீடிக்கும் நிலையில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினுடனான சந்திப்பிற்குப் பிறகு விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். இந்தச் சந்திப்பு மரியாதை நிமித்தமானது என்றும், தேர்தல் முடிவுகள் மற்றும் சிறுபான்மையினரின் வாக்குகள் குறித்து மட்டுமே விவாதிக்கப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

நம்ம கூட்டணியிலேயே இருங்க!.. விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் சொன்ன ஸ்டாலின்!..

நம்ம கூட்டணியிலேயே இருங்க!.. விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் சொன்ன ஸ்டாலின்!..தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு அமையவில்லை

பாண்டிச்சேரி விடுதியிலிருந்து அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அதிரடி மாற்றம்!.. காரணம் இதுதான்!..

பாண்டிச்சேரி விடுதியிலிருந்து அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அதிரடி மாற்றம்!.. காரணம் இதுதான்!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய கட்சிகளை புறந்தள்ளிவிட்டு விஜயின் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று முதலிடத்தைப் பிடித்ததும் தவெக ஆட்சி அமையப்போகிறது,

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com