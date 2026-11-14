வங்கக்கடலில் உருவான அக்வான் புயல்... 3வது புயலும் ஆந்திராவை நோக்கி செல்கிறதா?
வங்கக் கடலில் நவம்பர் 16-ஆம் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக மாற வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. ஈரான் பரிந்துரைத்த இந்த புயலுக்கு ‘அக்வான்’ என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. பாரசீக மொழியில் இதற்கு ‘தீய சக்தி’ அல்லது ‘அசுரன்’ என்று பொருள். முந்தைய புயல்களை போலவே இதுவும் ஆந்திர பிரதேசத்தை நோக்கி நகரக் கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த சில மாதங்களாக தொடர்ந்து ஆந்திராவை நோக்கிப் புயல்கள் கரையை கடந்து வருவதால், தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை இயல்பை விட 3 சதவீதம் குறைவாகவே பதிவாகியுள்ளது. இதனால் சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் முக்கிய ஏரிகளான பூண்டி, செம்பரம்பாக்கம், புழல் உள்ளிட்டவற்றில் நீர் இருப்பு குறைவாகவே காணப்படுகிறது. எனினும், அக்வான் புயலின் நகர்வை பொறுத்து தமிழகத்தில் மழைப்பொழிவு இருக்கக்கூடும் என தெரிகிறது.
புயல் எச்சரிக்கை காரணமாக நவம்பர் 17 வரை அந்தமான் கடல் மற்றும் வங்கக்கடல் பகுதிகளில் மணிக்கு 60 கி.மீ வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால், மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.