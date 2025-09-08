திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (15:16 IST)

ஏர்போர்ட் மூர்த்தி கைது! கருணாநிதி ஆட்சியை விட கேவலமான ஆட்சி! - அண்ணாமலை ஆவேசம்!

சென்னை டிஜிபி அலுவலகம் அருகே ஏர்போர்ட் மூர்த்திக்கும், விசிகவினருக்கும் இடையே எழுந்த மோதலில் அவர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது குறித்து அண்ணாமலை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

 

நேற்று புரட்சித் தமிழகம் கட்சி தலைவர் ஏர்போர்ட் மூர்த்தி சென்னை டிஜிபி அலுவலகம் சென்ற நிலையில் அங்கே அவருக்கும், விசிகவினர் சிலருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதனால் சாலையில் ஏர்போர்ட் மூர்த்தி மீது அவர்கள் செருப்பை வீசிய காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. 

 

இந்நிலையில் ஏர்போர்ட் மூர்த்தி தங்களை தாக்கியதாக விசிகவினர் அளித்த புகாரில் அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

 

இதுகுறித்து கண்டனம் தெரிவித்து பதிவிட்டுள்ள பாஜக முன்னாள் தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை “புரட்சித் தமிழகம் கட்சியின் தலைவர், அண்ணன் திரு. ஏர்போர்ட் மூர்த்தி அவர்கள் மீது, டிஜிபி அலுவலக வாயிலில் வைத்து, விசிக கட்சி ரவுடிகள் தாக்குதல் நடத்தினர். தாக்குதலில் ஈடுபட்ட விசிக ரவுடிகளை விட்டுவிட்டு, தன்னை தற்காத்துக்கொள்ள முயற்சித்த அண்ணன் திரு. ஏர்போர்ட் மூர்த்தி அவர்களைக் கைது செய்திருக்கிறது திமுக அரசின் காவல்துறை.

 

மறைந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் 2006 - 2011 ஆட்சிக்காலத்தை விட, கேடுகெட்ட ஆட்சியை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்,  அவரது மகன் முதலமைச்சர் திரு. மு.க ஸ்டாலின்” என விமர்சித்துள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

நான் இந்தியாவுக்கு வருகிறேன்.. பிரதமர் மோடியிடம் போன் செய்து தகவல் அளித்த பிரெஞ்ச் அதிபர்..!

நான் இந்தியாவுக்கு வருகிறேன்.. பிரதமர் மோடியிடம் போன் செய்து தகவல் அளித்த பிரெஞ்ச் அதிபர்..!இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் நாடுகளுக்கு இடையே அதிகரித்து வரும் உறவுகளின் மத்தியில், பிரான்ஸ் அதிபர் இம்மானுவேல் மாக்ரோன் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 2026-ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவுக்கு வருகை தர உள்ளார். இதை அவரே பிரதமர் மோடியிடம் போன் செய்து உருதி செய்துள்ளார்.

ஜெயின் கோவிலில் ரூ.1 கோடி மதிப்பு தங்கக்கலசம் திருட்டு.. சில மணி நேரத்தில் திருடன் கைது..!

ஜெயின் கோவிலில் ரூ.1 கோடி மதிப்பு தங்கக்கலசம் திருட்டு.. சில மணி நேரத்தில் திருடன் கைது..!டெல்லியில் செங்கோட்டை அருகே நடைபெற்ற ஒரு மத நிகழ்ச்சியில், சுமார் ரூ. 1 கோடி மதிப்புள்ள தங்க கலசம் திருடு போனது தொடர்பாக, உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் ஹபூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

வெள்ளத்தை பார்வையிட்ட காங்கிரஸ் எம்பி.. சேறும் சகதியாக இருந்ததால் உள்ளூர் நபரின் முதுகில் ஏறி சென்ற கொடூரம்..!

வெள்ளத்தை பார்வையிட்ட காங்கிரஸ் எம்பி.. சேறும் சகதியாக இருந்ததால் உள்ளூர் நபரின் முதுகில் ஏறி சென்ற கொடூரம்..!பீகார் மாநிலத்தில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை காங்கிரஸ் எம்.பி. தா்பிக் அன்வர் ஆய்வு செய்தபோது, உள்ளூர்வாசிகள் ஒருவரின் தோளில் அமர்ந்து சென்ற காணொளி, சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி கடும் விமர்சனத்துக்குள்ளாகியுள்ளது.

இன்று 10 மாவட்டங்களில் கனமழை: மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுத்த வானிலை ஆய்வு மையம்..!

இன்று 10 மாவட்டங்களில் கனமழை: மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுத்த வானிலை ஆய்வு மையம்..!சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, தமிழகத்தில் இன்று 10 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இதனால் அந்த மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

முதலீடுகளை ஈர்க்கவே இல்லை.. நல்லா ட்ராமா பண்றாங்க! - அன்புமணி விமர்சனம்!

முதலீடுகளை ஈர்க்கவே இல்லை.. நல்லா ட்ராமா பண்றாங்க! - அன்புமணி விமர்சனம்!தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து சென்று வந்த நிலையில், அந்த பயணத்தில் முதலீடுகளே ஈர்க்கப்படவில்லை என அன்புமணி ராமதாஸ் விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com