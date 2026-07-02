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காலியான தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த கூடாது: தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிமுக புகார்..
தமிழ்நாட்டில் அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் அடுத்தடுத்து தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்து, ஆளும் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்து வருவது பெரும் அரசியல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவ்வாறு எம்.எல்.ஏ-க்கள் விலகியதால் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு, தற்போதைக்கு இடைத்தேர்தல் எதையும் நடத்த கூடாது என்று அதிமுக சார்பில் தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிகாரப்பூர்வமாக மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிமுக முன்னாள் எம்பியும், கட்சியின் முக்கிய பிரமுகருமான இன்பத்துரை இன்று தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்த அதிரடி புகார் மனுவை சமர்ப்பித்துள்ளார். தவெக தரப்பில் தங்களது கட்சி எம்.எல்.ஏ-க்களை விலைக்கு வாங்க மிகப்பெரிய அளவில் 'குதிரை பேரம்' நடத்தப்பட்டுள்ளதாக அதிமுக குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
எனவே, இந்த சட்டவிரோத குதிரை பேர குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து தேர்தல் ஆணையம் முதலில் தீர விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும், அந்த விசாரணையின் முடிவு வெளிவரும் வரை சம்பந்தப்பட்ட தொகுதிகளில் தேர்தல் நடத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கக் கூடாது என்றும் இன்பத்துரை தனது மனுவில் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
அதிமுகவின் இந்த புகாரை தொடர்ந்து, தேர்தல் ஆணையம் இடைத்தேர்தல் தேதிகளை அறிவிக்குமா அல்லது இந்த குதிரை பேர குற்றச்சாட்டு குறித்து தீவிர விசாரணையை தொடங்குமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். இந்த விவகாரம் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாத பொருளாக மாறியுள்ளது.
Edited by Siva
3 மாநிலத்திற்கு இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு.. தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் அறிவிப்பு இல்லை.. ஏன்?
இந்தியாவில் பிகார், மத்திய பிரதேசம் மற்றும் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களில் காலியாகவுள்ள மூன்று சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு ஜூலை 30 ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இதற்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் ஜூலை 6 இல் தொடங்கி, ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளன. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் காலியாகவுள்ள 7 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு இந்த அறிவிப்பில் இடைத்தேர்தல் தேதிகள் வெளியிடப்படவில்லை.
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ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டத்தில் புதிய அம்சம்.. 75 சதவீத பணத்தை எடுக்கலாம்...
மத்திய அரசு சமூக பாதுகாப்புச் சட்டம், 2020-ன் கீழ், பழைய 1952 திட்டத்திற்கு மாற்றாக புதிய 'ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டம், 2026'-ஐ தற்போது அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இப்புதிய விதிகளின்படி, பிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்களின் தகுதியான மொத்த தொகையில் 75 சதவீத பணத்தை முக்கிய தேவைகளுக்காக பகுதிப் பணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
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காலியான தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த கூடாது: தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிமுக புகார்..
தமிழ்நாட்டில் அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் அடுத்தடுத்து தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்து, ஆளும் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்து வருவது பெரும் அரசியல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவ்வாறு எம்.எல்.ஏ-க்கள் விலகியதால் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு, தற்போதைக்கு இடைத்தேர்தல் எதையும் நடத்த கூடாது என்று அதிமுக சார்பில் தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிகாரப்பூர்வமாக மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.