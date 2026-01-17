சனி, 17 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : சனி, 17 ஜனவரி 2026 (15:55 IST)

ஆண்களுக்கும் இலவச பேருந்து.. மகளிருக்கு மாதம் ரூ.2000.. எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி அறிவிப்பு..!

ஆண்களுக்கும் இலவச பேருந்து.. மகளிருக்கு மாதம் ரூ.2000.. எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி அறிவிப்பு..!
இன்று முன்னாள் முதல்வர் எம்.ஜி.ஆரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள முதற்கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 
 
அதிமுகவின் முக்கிய வாக்குறுதியாக 'குலவிளக்குத் திட்டம்' அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.2,000 நேரடியாக வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும். இது தற்போது நடைமுறையில் உள்ள மகளிர் உரிமைத் தொகையை விட இரண்டு மடங்கு அதிகம் என்பதால், இல்லத்தரசிகள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மற்றுமொரு வியக்கத்தக்க அறிவிப்பாக, பெண்களுக்கு வழங்கப்படுவது போலவே ஆண்களுக்கும் நகர பேருந்துகளில் கட்டணமில்லா பயண வசதி அமல்படுத்தப்படும் என்று இபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
 
கூடுதல் சிறப்பம்சங்கள்:
 
வீடற்ற ஏழைகளுக்கு அரசு சார்பில் நிலம் வாங்கி கான்கிரீட் வீடுகள் கட்டித்தரப்படும்.
 
100 நாள் வேலை வாய்ப்புத் திட்டம் 150 நாட்களாக அதிகரிக்கப்படும்.
 
5 லட்சம் பெண்களுக்கு 'அம்மா இருசக்கர வாகனத் திட்டத்தின்' கீழ் ₹25,000 மானியம் வழங்கப்படும்.
 
நிதி மேலாண்மை குறித்த விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, "நிர்வாகத் திறமையற்ற அரசால் மட்டுமே நிதிச்சுமையை சமாளிக்க முடியாது; அதிமுகவிற்கு அந்த திறமை உண்டு" என்று திமுக அரசை விமர்சித்துள்ளார். இந்த கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகள் அதிமுகவின் வெற்றி வாய்ப்பை பலப்படுத்துமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
 
Edited by Siva

என்.டி.ஏ கூட்டணியில் டிடிவி தினகரன்.. 10 தொகுதிகள், ஒரு ராஜ்யசபா தொகுதி?

என்.டி.ஏ கூட்டணியில் டிடிவி தினகரன்.. 10 தொகுதிகள், ஒரு ராஜ்யசபா தொகுதி?தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான கூட்டணிக் கணக்குகள் நாளுக்கு நாள் விறுவிறுப்படைந்து வருகின்றன. குறிப்பாக, அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் மீண்டும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணையவுள்ளதாகவும், இதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சமீபத்தில் டெல்லியில் அமித்ஷா உள்ளிட்ட பாஜக மேலிட தலைவர்களை சந்தித்த தினகரன், தனது கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

டிரம்ப் வரிவிதிப்பால் பள்ளிப்படிப்பை பாதியில் நிறுத்திய குஜராத் மாணவர்கள்.. அதிர்ச்சி தகவல்..!

டிரம்ப் வரிவிதிப்பால் பள்ளிப்படிப்பை பாதியில் நிறுத்திய குஜராத் மாணவர்கள்.. அதிர்ச்சி தகவல்..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இந்திய ஏற்றுமதி பொருட்கள் மீது விதித்துள்ள 50% கூடுதல் வரி குஜராத்தின் வைர தொழிலை நிலைகுலைய செய்ததோடு மட்டுமல்லாமல், அம்மாநில கல்வித்துறையிலும் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

க்ரீன்லாந்து விவகாரத்தில் ஒத்துழைக்காத நாடுகளுக்கு கூடுதல் வரி: டிரம்ப் அச்சுறுத்தல்..!

க்ரீன்லாந்து விவகாரத்தில் ஒத்துழைக்காத நாடுகளுக்கு கூடுதல் வரி: டிரம்ப் அச்சுறுத்தல்..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், டென்மார்க்கின் சுயாட்சி பகுதியான கிரீன்லாந்தை அமெரிக்காவுடன் இணைக்கும் தனது திட்டத்திற்கு ஆதரவு தராத நாடுகள் மீது புதிய வரிகள் விதிக்கப்படும் என்று அதிரடியாக எச்சரித்துள்ளார்.

பெண்களிடம் தவறாக நடப்பது புனித பயணத்திற்கு சமம்.. சர்ச்சை பேச்சு பேசிய காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ..!

பெண்களிடம் தவறாக நடப்பது புனித பயணத்திற்கு சமம்.. சர்ச்சை பேச்சு பேசிய காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ..!மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தின் பாண்டர் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ பூல் சிங் பரையா, பாலியல் வன்கொடுமை குறித்து சாதி மற்றும் மத ரீதியாக வெளியிட்ட கருத்துக்கள் நாடு முழுவதும் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஒரு ஊடகப் பேட்டியில் பேசிய அவர், எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் ஓபிசி சமூக பெண்கள் குறிவைக்கப்படுவதற்கு பின்னால் சில "சிதைந்த மத நம்பிக்கைகள்" இருப்பதாக கூறி சர்ச்சையை கிளப்பினார்.

இண்டர்நெட் கூட இல்லை.. உயிருக்கு பயந்து வந்துட்டோம்.. ஈரானில் இருந்த வந்த இந்தியர்கள் பேட்டி..

இண்டர்நெட் கூட இல்லை.. உயிருக்கு பயந்து வந்துட்டோம்.. ஈரானில் இருந்த வந்த இந்தியர்கள் பேட்டி..ஈரானில் நிலவி வரும் கடுமையான உள்நாட்டுப் போர் மற்றும் போராட்டங்களுக்கு மத்தியில், அங்கு சிக்கியிருந்த இந்தியர்களை ஏற்றிக்கொண்டு முதல் இரண்டு வணிக விமானங்கள் நேற்று நள்ளிரவு டெல்லி இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தன. இது முறையான மீட்பு நடவடிக்கை இல்லை என்றாலும், ஈரானில் அதிகரித்து வரும் வன்முறையை கருத்தில் கொண்டு இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் வழங்கிய அறிவுறுத்தலின் பேரில் பல இந்தியர்கள் நாடு திரும்பியுள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com